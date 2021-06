In tutta Italia vi sono luoghi e territori con una propria storia da raccontare. Sono posti stupendi, dove ci si può immergere nella cultura e tra le testimonianze di un’epoca passata. Non sono solamente le grandi città ad attirare le attenzioni dei turisti. Anche i paesini, sebbene più piccoli, possono nascondere altrettanto fascino.

Questo di cui si sta per raccontare è uno di quei luoghi in cui ci si lascia il cuore e che non può essere scordato con facilità. Storia e leggenda si abbracciano in questo splendido borgo italiano Patrimonio dell’Unesco.

La perla del Friuli

Tra tutte le meraviglie del Friuli-Venezia Giulia, Cividale è una delle più splendenti. Sembra un piccolo paese come tanti altri, ma cela delle bellezze storiche e artistiche uniche. Si trova a circa 17km da Udine, nelle Valli del Natisone e verso il confine sloveno. Musei, palazzi e tempi architettonici sono solo alcuni dei monumenti sacri e antichi che si ergono al suo interno.

Che Cividale del Friuli sia un vero gioiello non lo si dice tanto per dire. Dal 2011 è infatti Patrimonio dell’Unesco e in epoca longobarda diventò la capitale del primo ducato in Italia. I luoghi d’interesse di Cividale sono davvero molti e tutti imperdibili. Tra questi segnaliamo il Duomo di Santa Maria Assunta in pieno centro storico, da cui si accede al Museo Cristiano. Li vicino si trova poi il Museo Archeologico Nazionale, che racconta la storia del paese. Da segnalare anche il Palazzo Comunale, il suggestivo Ipogeo Celtico e il bellissimo Tempietto Longobardo nell’Oratorio di Santa Maria in Valle.

Altro simbolo di Cividale è il Ponte del Diavolo, avvolto nella leggenda. Si narra che il Demonio stesso avesse aiutato gli abitanti a costruire il ponte, in cambio dell’anima di una persona. I cividalesi riuscirono però a raggirarlo donandogli quella di un animale.

La buona cucina friulana e non solo

La tradizione culinaria friulana si intreccia con la cucina slovena qui a Cividale. Chi è una buona forchetta non potrà fare a meno di assaggiare i piatti tipici. Tra questi la brovada e muset, il cotechino con le rape, lo sformatino di formaggi con cipolle e patate chiamato Frico e i golosi strucchi. Dalla Slovenia arrivano invece i ćevapi, simili a salsicce di carne speziate.