Diciamo addio ai regali brutti e inutili, ecco come riciclarli senza sfigurare

A Natale è tutto più magico. Siamo vicini ai nostri cari, mangiamo una valanga di prelibatezze e respiriamo un clima festoso che contagia tutti. Peccato per i regali terribili che riceviamo da qualcuno che non ci conosce minimamente e che sembra abbia preso la prima cosa che ha visto sulle bancarelle. Ma non serve turbarsi, anzi! Un grazie è d’obbligo perché possiamo riciclare i regali indesiderati in modi interessanti. Stiamo per scoprire come fare.

Se abbiamo in mente un regalo di seconda mano, dobbiamo conoscerne tutti i vantaggi, non solo in termini economici. Possiamo regalare oggetti usati e riuscire a renderli regali unici ed originali.

Non solo mercatini di Natale

Gli oggetti di seconda mano, che banalmente possiamo recuperare in casa o a qualche delizioso mercatino dell’usato, sono un’idea davvero speciale da regalare a Natale. Non solo sono più economici, ma sono anche sostenibili e dal carattere unico e distintivo. Tra i regali di seconda mano possono esserci oggetti d’arredo per la casa, tra cui lampade particolari, soprammobili o vasi. Un oggetto vissuto, anche se non necessariamente vintage, dà sempre un tocco di personalità alla casa in cui arriva. Anche i giocattoli usati sono una bella idea regalo, per bambini e per adulti. Macchinine vintage storiche o bambole senza tempo sono regali davvero preziosi, che riportano tutti con la mente a tempi più semplici. Che dire poi dell’elettronica vintage? Una vecchia radio è o non è un favoloso pezzo di storia da avere in soggiorno? Oppure ancora una sfavillante e antica macchina fotografica! Per non parlare di borse e accessori costosi di seconda mano, come delle belle spille vintage. Ognuna di queste idee ha un suo perché e diventa un’originalissima idea regalo.

Diciamo addio ai regali brutti: come riciclare i regali di natale

Il second hand è sicuramente affascinante, ma qua vogliamo sapere come riciclare brutti regali ricevuti nelle precedenti feste di Natale, senza fare la figura dei poveracci. È presto detto.

Organizziamo con i nostri amici una bella tombolata di Natale con dei premi in palio. Un modo diverso dal solito per scambiarsi i regali. Ognuno prende da casa oggetti o gingilli di cui vuole liberarsi e li incarta, mettendoli in palio per la tombolata. Possono essere davvero qualsiasi cosa: bracciali, portachiavi, orecchini, persino libri.

Tutto ciò di cui vogliamo disfarci diventerà un premio da vincere! E la cosa bella è che lo faranno tutti e tutti sono a conoscenza delle regole del gioco. Nessuno si offenderà ed ognuno riceverà uno o più regali di Natale (magari gustandosi qualche sfizioso stuzzichino). Anche perché non è detto che una cosa che noi troviamo brutta o inutile, faccia lo stesso effetto a qualcun altro. Perciò bando alle ciance! Diciamo addio ai regali brutti degli anni passati e ricicliamoli in questo modo divertente, per augurare buone feste ad amici e parenti! Ci sarà da divertirsi!