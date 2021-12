In questo periodo dell’anno famiglie e amici si riuniscono per trascorrere allegramente del tempo insieme tra giochi e divertenti trovate. Quando si è in compagnia il tempo sembra scorrere molto rapidamente e si finisce col trascorrere interi pomeriggi tra tombolate, giochi di carte o da tavolo. Ecco allora che il tempo trascorso tra risate, racconti familiari e divertenti aneddoti potrebbe far scaturire una certo languore. Per non entrare nel panico se non si ha nulla di pronto in cucina, si può stupire gli ospiti con un aperitivo veloce da preparare e di grande effetto. Bastano 3 ingredienti per accompagnare la tombolata tra parenti e amici con uno stuzzichino irresistibile.

Come mantenersi leggeri dopo la grandi abbuffate

Accade spesso che durante le feste natalizie si indulga in un eccessivo consumo di cibo che porta quella sgradevole sensazione di gonfiore per tutta la giornata. Se l’obiettivo è mantenersi più leggeri dopo un consumo eccessivo di frittura e cibi grassi si potrebbe preparare una tisana depurativa da gustare in qualsiasi momento della giornata. Se invece si ha la necessità di ridurre il carico dei grassi, allora un’alternativa possibile è la preparazione di una frittata proteica senza uova ricca di nutrienti. A volte più che una vera e propria cena, si preferisce stuzzicare qualcosa di gustoso in compagnia delle persone care durante i pomeriggi di gioco. Ecco allora una ricetta davvero semplice ma davvero scenica con la quale si potrebbero coinvolgere anche i bambini in cucina, con le dovute cautele.

Bastano 3 ingredienti per accompagnare la tombolata tra parenti e amici con uno stuzzichino irresistibile

Uno stuzzichino ideale e a tema per questi momenti è sicuramente l’alberello di pasta brisée con il salmone e la robiola. Si prepara in circa 20 minuti, è economico e riesce a conquistare anche i palati più esigenti. Tutto quello che occorre è un rotolo di pasta brisée o di sfoglia a cui aggiungere 3 semplici ingredienti. Procurarsi 150 grammi di robiola, 120 grammi di ricotta e 60 grammi di salone affumicato. Per prima cosa stendere il rotolo di pasta brisée e spalmare la crema dei due formaggi precedentemente mescolati.

Cospargere sulla superficie il salmone tagliato a pezzi e arrotolare con cura. Tagliare delle girelle e sistemarle sulla leccarda di modo da creare un albero natalizio. Per dare un effetto filante all’alberello si potrebbero aggiungere anche dei pezzi di formaggio come ad esempio l’asiago. Infornare l’alberello in forno preriscaldato a 180° per circa 20 minuti e servire ben caldo. Da un rotolo di brisée si potranno ricavare all’incirca una decina di girelle.

