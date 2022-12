Banca Popolare Sondrio è stata una delle sorprese positive del settore bancario nel corso del 2022. Infatti, la forza di questo titolo bancario continua a sorprendere. Tanto che le quotazioni stanno toccando livelli che non vedevano da oltre 10 anni.

Come si è comportato il settore bancario nel 2022?

Quello che sta per concludersi è stato un anno molto difficile per il settore bancario. Come sappiamo sul Ftse Mib i titoli di questo settore hanno un peso molto importante tanto che ne possono influenzare l’andamento.

A Piazza Affari sono quotati 17 istituti bancari, 13 se si considerano solo quelli con capitalizzazione superiore ai 500 milioni di euro. Di questi solo 5 stanno per chiudere in territorio positivo l’anno borsistico. Questa classifica è dominata da Banco BPM, con un rialzo del 28%, seguito da Credem con un rialzo del 16%. La Banca Popolare Sondrio si colloca in quarta posizione con un rialzo del 5,66% seguita da Banca Popolare di Desio e della Brianza con un rialzo del 2,33%.

La forza di questo titolo bancario continua a sorprendere: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banca Popolare Sondrio (MIL:BPSO) ha chiuso la seduta del 22 dicembre a quota 3,892 euro, in rialzo dello 0,26% rispetto alla seduta precedente.

Con cinque sedute consecutive al rialzo, come non si vedevano da oltre un mese, le quotazioni di Banca Popolare Sondrio hanno accelerato al rialzo rafforzando la tendenza rialzista espressa dall’incrocio delle medie. La spinta rialzista del titolo è anche confermata dallo SwingTrading Indicator.

In generale, quindi, il titolo è saldamente impostato al rialzo e al momento non si vedono pericoli all’orizzonte.

La valutazione secondo l’analisi fondamentale

Qualunque sia l’indicatore utilizzato, il titolo risulta essere sopravvalutato. Tuttavia, come fatto notare recentemente, rimane l’appeal speculativo evidenziato in un report di una delle maggiori banche di affari.

In generale, secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, le raccomandazioni degli analisti restituiscono un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20% circa. Di interesse, poi, è anche la dispersione tra le diverse raccomandazioni visto che rimane sotto il 5%.