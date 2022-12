2 imperdibili film che renderanno magiche le feste di Natale da vedere al cinema

Ci sarà tanta carne al fuoco nelle prossime settimane al cinema, ma nel frattempo non perdiamoci queste 2 novità.

Tante sono state le uscite che hanno suscitato l’interesse degli spettatori sulle piattaforme streaming come Netflix. Per esempio adesso è disponibile il Pinocchio di Guillermo Del Toro proprio su Netflix o la nuova 1899 dai produttori di Dark.

Eppure, bello che sia stare a casa sul divano a guardare un film o una serie, nulla batte in termini di esperienza cinematografica andare al cinema. L’odore dei pop corn, le bibite giganti, il buio in sala sono piccoli dettagli che ad un cinefilo fanno venire la pelle d’oca. Inoltre storicamente le vacanze di Natale sono uno dei periodi in cui le persone approfittano on maggior piacere ad andare al cinema, gesto per altro consigliabile a supporto dell’industria cinematografica. Se pertanto anche noi vogliamo seguire questa tendenza siamo fortunati, perché prossimamente in sala possiamo trovare 2 imperdibili film che ci faranno emozionare.

Il regista dei registi

C’è chi lo ha definito commerciale, chi dozzinale, altri ancora hanno detto che il successo che si è guadagnato non è meritato. La verità è che da quando cominciò la sua carriera con Duel nel 1971, Steven Spielberg ha regalato al Mondo del cinema degli autentici capolavori, diventando uno dei registi più influenti del XX secolo.

Non fa eccezione il suo film ora in sala, The Fablemans, storia semi autobiografica della vita del regista. Un ragazzo a cavallo degli anni ’50 e ’60 scopre a piccoli passi la vita, a tratti in modo sconvolgente, ma sempre con l’affetto della madre a fare da faro. Grazie alle velleità artistiche della mamma, anche il piccolo Sammy Fableman si appassionerà alla musica e, ovviamente, al cinema.

Un film già da non perdere assolutamente, l’aria in sala di proiezione ha l’odore dell’Oscar.

2 imperdibili film che ci aspettano in sala

Rimanendo in tema di giganti della macchina da presa è impossibile non citare il 3 volte premio Oscar James Cameron, ora al cinema con Avatar: La Via dell’Acqua.

Quello che fu il film più costoso del suo tempo trova oggi un sequel ricco di effetti speciali, da vedere con tutta la famiglia anche grazie all’esperienza in 3D.

In questo caso i protagonisti dovranno fare i conti con un nuovo approdo dell’essere umano su Pandora, il Pianeta abitato dai Na’vi. Queste sono creature in connessione intima e simbiotica con la natura e il Mondo circostante e pertanto in conflitto con gli umani.

Gli umani, trasferiti nel corpo degli Avatar, cacceranno i protagonisti dal loro luogo di appartenenza scoprendo la cultura una nuova popolazione marina.

Visivamente il film è un vero spettacolo, attenzione però alla durata. I minuti totali sono per 192, per gli amici, 3 ore e 12 minuti.