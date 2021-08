Sembrava passato di moda e invece in questa estate 2021 è il diversivo preferito da tutti in spiaggia. Se non vogliamo passare tutto il tempo in acqua o ad abbronzarci è la soluzione perfetta. Meno impegnativo di un libro con molte pagine e super divertente per tutte le età.

Tutti ne abbiamo risolto almeno uno

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

È facile capire di cosa stiamo parlando, il famosissimo cruciverba. Abbiamo provato tutti a risolvere le varie definizioni e incastrarle nello schema. A volte con più successo di altre. Ma è sempre divertente scoprire nuove cose e mettersi alla prova con gli amici. Quante volte ci sarà capitato di chiedere aiuto al vicino d’ombrellone per una soluzione?

Diciamo addio a demenza e problemi di memoria con questo famoso passatempo sotto l’ombrellone

I giochi di parole sono tornati prepotentemente di moda. Non solo in formato cartaceo con la super famosa Settimana Enigmistica. Ma anche sotto forma di applicazioni per il nostro cellulare. Un perfetto passatempo per combattere la noia in spiaggia. Rebus, quiz vari, classici cruciverba o giochi in cui scovare parole nascoste.

Mettere alla prova le nostre conoscenze e le nostre abilità senza la pressione di una gara. Un modo fantastico per passare il tempo e divertirsi con la propria famiglia. Per i più esperti come non pensare al rinomato cruciverba del New York Times? Difficilissimo e rigorosamente in lingua inglese.

Ma il cruciverba non è solo un perfetto gioco dell’estate. Sono diversi gli studi riguardo i benefici di questo fantastico gioco. Uno studio del 2011 ha indagato proprio sui benefici del risolvere i vari puzzle sulla demenza. I ricercatori hanno scoperto che la risoluzione di cruciverba può ritardare il declino cognitivo. E questo indipendentemente dal grado di educazione dei pazienti.

Diciamo addio a demenza e problemi di memoria con questo famoso passatempo sotto l’ombrellone. Si attendono altri studi a riguardo per approfondire l’argomento. Ma si può affermare che fare i cruciverba ha un ruolo nel prevenire i problemi di memoria.

Approfondimento

Ecco i semplici esercizi per allenare la mente ed allontanare i rischi di demenza