Il 25 dicembre si avvicina, così come la cena della vigilia e il pranzo di Natale. Già pregustiamo i piatti tipici della tradizione, come lo zampone, il cappone e il panettone. Molti italiani però in questo periodo scelgono proprio i tortellini. Così caldi e saporiti ci scrollano di dosso il freddo invernale e ci fanno sentire a casa. I più esperti si cimentano nella realizzazione manuale di ogni singolo tortellino. Chi però sceglie di acquistarli già fatti non deve per forza rinunciare al tocco casalingo. Basta ricorrere alla ricetta semplice del brodo per tortellini ideale da servire al pranzo di Natale secondo Barbieri, che lui stesso ha pubblicato sul suo sito. Con la sua guida, possiamo essere sicuri di realizzare un brodo natalizio davvero d’effetto.

Ingredienti

4 l d’acqua;

¼ cappone;

1 pezzo di gommosa di manzo;

3 carote;

1 cipolla;

1 gambo di sedano;

pepe in grani;

1 foglia alloro.

Ricetta semplice del brodo per tortellini ideale da servire al pranzo di Natale secondo Barbieri

In questo caso, non bisogna preoccuparsi dell’ordine di inserimento dei vari ingredienti. La cosa a cui davvero dobbiamo fare attenzione è la loro qualità. Per quanto riguarda il cappone, la parte migliore per ottenere un brodo saporito è senz’altro la coscia. Il pezzo di gommosa invece dovrebbe essere bianco stato o doppione di un manzo di circa mezzo chilo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Manteniamo la buccia delle carote, anch’essa ricca di sapore e proprietà, e limitiamoci a lavarla accuratamente.

Adesso che li abbiamo scelti, versiamo tutti gli ingredienti a freddo in una pentola ampia. Accendiamo il fuoco a fiamma media sinché l’acqua non avrà raggiunto il bollore. Da quel momento in poi, facciamo sobbollire il nostro brodo per circa un paio d’ore.

In questo lasso di tempo, tutte le impurità della carne verranno a galla. Rimuoviamole con l’aiuto di una schiumarola a mano a mano che i residui risalgono in superficie.

Dopo due ore, rimuoviamo la carne e le verdure con delicatezza. Poi separiamo il brodo, utilizzandone una parte per cuocere i tortellini. L’altra la dovremmo tenere da parte per poi aggiungerla al piatto una volta serviti.

Il brodo che utilizzeremo per cuocere i tortellini dovrà essere leggermente salato per raggiungere la giusta sapidità. Una volta pronti, con l’aiuto di una ramina serviamoli nei piatti. Adesso, è il momento di aggiungere il brodo che avevamo tenuto da parte. I commensali potranno decidere di gustarlo così com’è o aggiungere del sale a piacimento.

Se però preferiamo evitare il passaggio della divisione del brodo, possiamo utilizzare lo stesso sia per cuocere i tortellini che per servirli.

In questo modo avremo ottenuto un brodo tradizionale dal sapore classico ed estremamente saporito, perfetto per una cena o un pranzo natalizio di sicuro successo.