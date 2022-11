Pioggia di soldi nelle tasche del Leone e dei 2 segni più fortunati di dicembre grazie a Giove

Novembre è ormai giunto al termine. Il mese più magico dell’anno apre le sue porte e, come sempre, ogni inizio porta con sé tanta curiosità e speranza. In attesa di scoprire quali saranno i segni più sfortunati del 2023, ma anche quelli più fortunati del nuovo anno ci occupiamo di dicembre.

Oggi parleremo dei 3 segni zodiacali che a dicembre potranno ottenere moltissimo grazie al pianeta Giove. Giove rappresenta le opportunità di crescita ed è anche il pianeta della prosperità e della fortuna. Per alcuni di noi si prospettano delle fantastiche feste natalizie, ricche di gioia, fortuna e sorprese inaspettate.

Pioggia di soldi nelle tasche del Leone che vivrà un magico dicembre

Il mese di dicembre inizia alla grande per il segno del Leone. Dopo aver trascorso mesi difficili, per i nati sotto questo segno è in arrivo una buona notizia che potrebbe migliorare la propria condizione economica. Un salto di carriera, un considerevole aumento di stipendio o un cambio di ruolo potrebbero arrivare presto.

Dicembre sarà un mese pieno di situazioni positive e di energia. Nelle prossime settimane non mancheranno le occasioni per trascorrere del tempo con gli amici di sempre e vivere momenti spensierati. I Leone che vivono una relazione appena nata sono travolti dalle emozioni e dalla novità del momento. Per i single invece è un periodo favorevole per gli incontri passionali.

L’oroscopo dell’Acquario preannuncia amori travolgenti e soldi in arrivo

L’Acquario chiuderà l’anno in bellezza. Tanta grinta ed entusiasmo caratterizzeranno le prossime settimane. Sarà un periodo costruttivo per quanto riguarda la carriera. Non mancheranno nuovi stimoli ed opportunità di crescita. Anche i guadagni potranno aumentare considerevolmente e questa situazione rende gli Acquario particolarmente felici e soddisfatti del proprio impegno.

Qualche piccolo confronto movimenterà la vita delle coppie insieme da tanto tempo, mentre per i single ci sono ottime opportunità di vivere un flirt.

Infine, per quanto riguarda la salute è importante prendersi cura di sé stessi, ma cerchiamo di vivere i momenti di convivialità senza rimorsi e rinunce.

Lo Scorpione è tra i segni più fortunati di dicembre

Mentre è in arrivo una pioggia di soldi nelle tasche del Leone, anche gli Scorpione non si potranno lamentare dei guadagni. I nati sotto questo segno sapranno farsi valere ed ottenere così ciò che gli spetta. D’altra parte, sicurezza e combattività sono caratteri distintivi dello Scorpione. Inoltre, l’influenza benevola di Giove farà sì che gli Scorpione riescano a gestire con calma e lucidità un imprevisto.

In amore, torna finalmente il sereno. Dopo settimane in cui gli Scorpione erano concentrati esclusivamente sul lavoro, adesso tornano ad essere presenti e disponibili nei confronti del partner. I single avranno diverse occasioni per socializzare e fare nuove ed interessanti conoscenze.