Come recuperare i maglioni di lana ristretti o infeltriti più un trucchetto per indossarli al meglio

Ecco i rimedi della nonna per sistemare gli errori di lavaggio dei maglioni e anche qualche consiglio per indossarli in modo più elegante.

Se fino a poco tempo fa si parlava di ottobrata, le basse temperature delle ultime settimane impongono chiaramente di indossare solo maglioni. Ebbene sì, il freddo ha preso definitivamente il sopravvento e bisogna coprirsi bene onde evitare influenze e malanni di vario tipo.

Non dimentichiamo, poi, di curare le mani per evitare che risultino screpolate, così come più in generale il viso, potenzialmente interessato da secchezza e rossori.

Attenzione anche a mantenere i capelli correttamente nutriti e idratati, specialmente se ricci, perché freddo e maltempo incidono non poco su questo fronte. Insomma, detto in altre parole, bisogna proteggersi sia fisicamente che esteticamente.

Ma, tornando a parlare di abbigliamento, e nello specifico dei maglioni, vediamo cosa fare per affrontare un problema molto comune, che si ripresenta ogni anno.

Caldi e morbidissimi, i pullover sono il capo principe dell’inverno, ma ogni volta che dobbiamo lavarli cominciano le paranoie. Tuttavia, basterebbe conoscere qualche semplicissimo rimedio della nonna per sapere come recuperare i maglioni di lana ristretti o infeltriti a causa di lavaggi sbagliati.

Errori e rimedi

Un detergente con pH troppo aggressivo porta le fibre a restringersi, un po’ come accadrebbe se per caso decidessimo di mettere il capo in asciugatrice.

Inoltre, leggiamo sempre le etichette perché alcuni modelli vanno lavati esclusivamente a mano e in ogni caso la temperatura dell’acqua non dovrebbe superare i 30°.

Senza dimenticare che, una volta terminato il lavaggio, i maglioni non vanno strizzati, ma semplicemente tamponati con un asciugamano per eliminare l’eccesso d’acqua.

Per prevenire il problema dell’infeltrimento, comunque, basterebbe aggiungere il succo di mezzo limone a detersivo e ammorbidente sia in lavatrice che a mano.

Ma se nonostante tutto il maglione si rovinasse, basterebbe lasciarlo in ammollo con 3-4 cucchiaini di balsamo in acqua fredda per una notte.

Potrebbe essere utile anche lasciarlo in una soluzione di acqua tiepida e latte, soprattutto se il capo in questione è molto delicato.

Come recuperare i maglioni di lana ristretti o infeltriti e un consiglio per essere elegantissime

Una volta capito come rimediare a eventuali errori, vediamo un consiglio per sfoggiare al meglio i nostri maglioni, dando al look un’aria immediatamente più elegante.

La moda della stagione in corso propone infatti di impreziosire il maglione con una collana, a patto di rispettare alcune studiate combinazioni.

Ad esempio, il modello con scollo a V si sposa perfettamente con ciondoli pendenti, possibilmente con dettagli tipo cuori, monete o lettere.

Nel caso del dolcevita, invece, l’ideale sarebbe una collana a catena in oro o argento, metalli che fanno risaltare anche la più classica maglia neutra.

Qualora scegliessimo un collier piuttosto spesso, tra l’altro, evitiamo di essere ridondanti indossando anche altri gioielli molto evidenti.

Per quanto riguarda il cardigan, invece, ci sono pochi dubbi: la sua signorilità si addice benissimo alla raffinatezza di una collana di perle. Certo, con un tale abbinamento il rischio è quello di apparire un po’ agé ma basta giocare sui contrasti, magari indossando dei pantaloni in pelle.

Infine, se impreziosiamo il maglione jacquard oversize con una semplice collanina colorata, l’abito in maglia guadagna punti grazie ai moderni choker.