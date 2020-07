Detrazioni spese mediche, cosa cambia dal 2020

Cosa sono le detrazioni

Le detrazioni costituiscono una agevolazione destinata a favorire contribuenti e famiglie, attraverso una riduzione dell’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) in misura fissa, pari al 19%, da applicare alle spese.

Le detrazioni sulle spese mediche

Sono inserite in tale categoria tutte le spese sostenute per prestazioni mediche, compresa l’assistenza sanitaria ospedaliera, e per l’acquisto di farmaci e protesi.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, sono ricomprese fra gli oneri detraibili anche le spese sostenute per prestazioni di massofisioterapia, purché fornite da soggetti in possesso di titolo di studio abilitante (diploma di laurea), e le spese sostenute per la crioconservazione degli ovociti, considerate comunque prestazioni a tutela della salute.

Tutte le spese mediche sono detraibili per la parte eccedente € 129,11

Inserimento del vincolo di reddito

Con la introduzione della stretta fiscale si voleva tagliare totalmente le detrazioni, cosa che avrebbe permesso al governo di recuperare qualche miliardo di euro da destinare ad altre spese.

Poi però l’accordo era stato trovato su un sistema basato sul reddito: al di sotto dei 120 mila euro annui non sarebbe cambiato nulla; dai 120 mila ai 240 mila ridotta, mentre per i redditi superiori ai 240 mila euro annui completamente eliminata.

Infine il dietrofront, la detrazione al 19% per le spese sanitarie resta, e non avrà alcun vincolo di reddito.

Lo prevede un emendamento alla manovra approvato dalla commissione Bilancio del Senato, che cancella la stretta sui bonus fiscali per i redditi alti prevista dal Ddl bilancio.

Detrazioni sulle spese mediche, cosa cambia dal 2020

Chi vorrà usufruire detrazioni dovrà usufruire di strumenti di pagamento tracciabili.

Significa che già dal primo gennaio 2020 sarà possibile scaricare dalla dichiarazione dei redditi solo le spese sanitarie effettuate. Si pagherà con carta di credito o con bonifico bancario.

Per quanto riguarda gli acquisti in farmacia invece non cambia nulla, sarà dunque possibile pagare in contanti senza alcun limite.

Approfondimento

Deduzione e detrazione d’imposta cosa è più conveniente?