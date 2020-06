Deduzione e detrazione d’imposta, cosa è più conveniente?

Cosa è una deduzione

La deduzione è un diritto, correlato al sostenimento di una spesa, ad una diminuzione del reddito imponibile al quale applicare le aliquote crescenti dell’Irpef.

Per determinate spese (donazioni ad organizzazioni non governative, contributi di previdenza complementare, assegni periodici al coniuge in conseguenza di separazione o divorzio) il Fisco riconosce una deduzione dal reddito complessivo per esentare temporaneamente o permanentemente tale spesa ovvero per spostare la tassazione dal soggetto che eroga una somma al contribuente che la percepisce.

Cosa è una detrazione

La deduzione è un diritto, correlato al sostenimento di una spesa, ad una diminuzione dell’Irpef lorda ottenuta applicando le aliquote crescenti al reddito imponibile.

Per determinate spese (spese sanitarie, per ristrutturazioni edilizie) il Fisco riconosce una detrazione pari ad una determinata percentuale (19, 36 o 55 per cento) dell’onere sostenuto.

Con la detrazione si ottiene un risparmio fiscale pari alla percentuale detraibile della spesa effettuata.

Deduzione e detrazione d’imposta, cosa è più conveniente?

Calcolo e convenienza

Con la deduzione si ottiene un risparmio fiscale pari all’aliquota marginale Irpef per l’importo dedotto dal contribuente. A parità di onere dedotto, più alta sarà l’aliquota Irpef applicabile al contribuente maggiore sarà il risparmio fiscale in termini assoluti.

In linea di principio non si può dire se è preferibile la deduzione o la detrazione perché tutto dipende dal livello di reddito e dalla percentuale spettante per le detrazioni, che vanno dal 19% al 55% per i diversi tipi di spese sostenute (Sanitarie, edilizie ecc…).

Per i redditi alti meglio dedurre

Con il sistema fiscale vigente, che prevede la progressività crescente della aliquote in base alla crescita del reddito, sicuramente per i redditi alti è più conveniente dedurre dalla base imponibile perché si ha il doppio vantaggio di abbattere il reddito e risparmiare su un’aliquota di tassazione molto elevata.

Approfondimento

