I titoli di stato italiani piacciono, anche rispetto agli altri bond governativi europei. Ieri titoli di stato italiani hanno fatto meglio di quanto il mercato si aspettava. Ecco ora quali case di investimento li consigliano. E nonostante le nuove gaffes della BCE: Philip Lane, capo economista della BCE ha replicato la stessa fatta dalla sua Presidente Christine Lagarde. Afferma che la BCE non si prepone di raggiungere alcun target sui livelli dei tassi e dunque degli spread tra i paesi dell’ Eurozona. Speriamo che non debba intervenire un’altra volta il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Approvati da Black Rock

Conviene comprare i BTP italiani? Bruno Rovelli, chief investment strategist di Black Rock in Italia è positive sui titoli di debito italiano e più prudente su quelli del debito europeo. Il ventaglio di misure lanciate dalla Presidente della BCE Christine Lagarde, che ha sfornato diverse misure pro-liquidità, per sostenere i fondamentali dell’economia e proteggerli dagli effetti del COVID-19 può tenere. A patto però che non si risvegli l’inflazione.

Bank of America invita alla prudenza

Più prudenti i giudizi degli analisti di Bank of America. Sono preoccupati per le eccessive speranze che gli investitori internazionali stanno riponendo sulla riscossa dei Paesi Ue, grazie al lancio del Recovery Fund. Non dimenticano che il ratio debito pubblico-Pil è balzato al 160% quest’anno, a causa della necessità del governo Conte di indebitarsi per finanziare la riscossa dopo la pandemia.

Ubs: appetibili solo se si mantengono

Secondo UBS i Btp futura (emissione in partenza il 6 luglio prossimo, fino al 10 luglio) sono appetibili solo se si mantengono fino a scadenza. L’Italia per ora è nella hit list della banca svizzera, che raccomanda di selezionare i bond governativi italiani in euro e dollari.

Conviene comprare i BTP italiani?

Altri analisti sono invece strategicamente più cauti sull’Italia, ritengono che si vedranno solo rendimenti negativi nei prossimi cinque anni. Dunque, bisogna fare molta attenzione a costruire il proprio portafoglio di investimenti e selezionare i bond governativi per i progetti a lungo termine. Oppure per integrare saggiamente la pensione base, che è a rischio di una nuova sforbiciata.