Certi sapori semplici e genuini ci catapultano indietro nel tempo, quando le nonne con tanto amore preparavano infinite teglie di dolci da distribuire a familiari e vicini di casa.

Il profumo in cucina diventava incredibilmente buono e faceva venire l’acquolina in bocca senza avere ancora assaggiato i dolcetti, era un po’ come essere dentro una piccola pasticceria.

Oggi quegli odori li ritroviamo all’interno dei forni, dove ancora molti propongono ricette antiche o tramandate dalle nonne o dalle zie. Anche se prima non si faceva molto caso alle quantità di zucchero, o ingredienti più grassi, impiegate nella preparazione, adesso c’è un’attenzione maggiore.

Buoni come quelli del fornaio questi fragranti biscotti della nonna leggeri senza uova, lievito e zucchero con solo 3 ingredienti

Quando capita di voler riassaggiare i sapori del passato è un classico andare dal proprio pasticcere di fiducia, perché non sempre a casa riusciamo a realizzare dei biscotti come vorremmo. Nonostante proviamo e riproviamo varie ricette non siamo soddisfatti del risultato.

Ma farli anche con le nostre mani sarebbe bello per poterli realizzare quando abbiamo desiderio di mangiare un biscotto profumato, magari senza esagerare con i grassi. In questi casi potremmo realizzare una ricetta molto semplice con pochissimi ingredienti salutari, tra cui i datteri.

Sono frutti ricchi di fibre, vitamine A, B, K e sali minerali, tra cui ferro, potassio, calcio, manganese, rame e magnesio. Sono fonte di folati, beta carotene, acido pantotenico e tannini, che sarebbero antinfiammatori e antiossidanti

Grazie a questi nutrienti i datteri potrebbero essere utili a diminuire i livelli di colesterolo e a proteggere da tumori al colon, prostata, pancreas, seno e polmoni.

La ricetta

Sono buoni come quelli del fornaio questi fragranti biscotti, facili da realizzare, che potremmo preparare per accompagnare il tè o il latte. Serviranno i seguenti ingredienti:

60 g di burro;

140 g di farina 00 o di farro;

125 g di datteri snocciolati;

acqua q.b.

Prima di iniziare il procedimento dovremo tenere il burro fuori dal frigo qualche ora prima per farlo ammorbidire e poterlo lavorare.

Laviamo i datteri e tagliamoli a piccolissimi pezzi.

Prendiamo un contenitore e cominciamo a impastare con le mani il burro insieme ai pezzetti di datteri. Aggiungiamo poco alla volta la farina setacciata, continuando ad amalgamare con le mani e qualche cucchiaio di acqua potabile.

Non appena l’impasto sarà compatto, diamo una forma a salsicciotto e tagliato delle rondelle spesse circa un centimetro.

Disponiamo le fette su una teglia foderata, facciamole cuocere nel forno preriscaldato a 180° C per circa 15 minuti, controllando dal vetro la doratura.

Appena pronti, serviamo i biscotti appena saranno completamente freddati.