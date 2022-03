Il fegato è una ghiandola del nostro corpo che svolge diverse funzioni. Legata all’apparato digerente, produce la bile, che permette di agire sui grassi. Il fegato gestisce anche gli zuccheri e ne permette il deposito sotto forma di glicogeno. Questa nostra ghiandola del sistema endocrino svolge anche un ruolo importante nel metabolismo delle proteine. Inoltre, immagazzina la vitamina B12, il ferro e il rame.

Un altro ruolo molto importante svolto dal fegato è quello di essere un filtro delle tossine e delle cellule invecchiate del nostro corpo. In alcuni stati particolari, tipo nei soggetti fumatori o in periodi di sovraccarico dell’apparato digerente con cibi ricchi di grasso, anche in assenza di patologie il fegato può soffrire. Questo lo porta a non riuscire a svolgere bene le sue funzioni. Ad esempio, si potrebbero avere diversi sintomi come pesantezza, bocca amara, gonfiore, cattiva digestione associati a volte anche a stanchezza. Un’altra manifestazione si può notare sulla pelle. Questa potrebbe risultare più grassa del solito, con eruzioni oppure dare prurito. Le tossine in più, infatti, che la nostra ghiandola non riesce a filtrare, il corpo cerca di eliminarle attraverso la pelle.

Depurare il fegato nel cambio di stagione con questi rimedi naturali farà bene al corpo e ci donerà una pelle più bella

Depurare il fegato in questo caso diventa necessario. Rivolgersi al proprio medico per un consulto, specialmente per modificare la dieta e lo stile di vita, sarà importante. Anche nel passaggio tra l’inverno e la primavera si potrebbe agire con dei rimedi naturali che potrebbero risultare utili. In questo periodo, infatti, il corpo deve adattarsi al cambio di temperatura, ma dovrebbe anche ripulirsi dagli accumuli di eccessi di grassi e zuccheri propri di un’alimentazione invernale. Depurare il fegato nel cambio di stagione o dopo degli eccessi alimentari, quindi, è importante per il nostro benessere. Vediamo come:

cardo mariano: sotto forma di capsule o tinture, l’uso di questa pianta è molto antico e diffuso. Sembrerebbe possedere, infatti, proprietà depurative per il fegato, ma bisogna fare attenzione poiché potrebbe portare disturbi digestivi, interferire in caso di un trattamento per abbassare la glicemia e dare allergie;

curcuma: ha proprietà antinfiammatorie e antiossidanti e potrebbe anche ridurre i livelli di colesterolo nel sangue;

rosmarino: usato nelle dosi normali, potrebbe contribuire a regolare l’assorbimento di colesterolo e zuccheri e la sintesi delle proteine;

uso di acqua minerale termale: le acque solfate aiuterebbero a depurare il fegato e la pelle.