Non sono in molti a sapere che grazie alle stelle possiamo conoscere e renderci conto meglio delle personalità di alcuni segni zodiacali. Queste informazioni possono essere davvero importanti soprattutto perché alcuni di loro presentano tratti di falsità e doppiogiochismo. Specialmente quando si parla di affari o interessi personali, questi segni infatti, tirano fuori il peggio di loro rivelandosi anche bugiardi e ipocriti. Ma ecco perché dovremmo evitare questi 3 segni che potrebbero essere i più falsi e inaffidabili in assoluto.

Ovviamente, il consiglio è sempre quello di conoscere realmente le persone prima di credere o meno ad ipotetici segnali astrali. Ad ogni modo, ecco cosa dicono le stelle.

Medaglia di bronzo e d’argento

Sul primo gradino del podio troviamo il segno dello Scorpione: questo segno estremamente sexy, trasuda sensualità ed è davvero carismatico. Ma, nonostante questo, bisogna sempre ricordarsi che lo scorpione é un animale infido e velenoso sempre pronto ad attaccare. Gli appartenenti a questo segno, infatti, tenderebbero a farsi strada nella vita delle proprie “vittime” diventandone confidenti o amici stretti. Una volta raggiunta questa posizione privilegiata, basterà poi una situazione in cui gli interessi reciproci non corrispondano per farli iniziare le pugnalate alle spalle.

Al secondo posto, tra i segni più “doppiogiochisti”, troviamo i Gemelli. In questo caso stiamo parlando di persone davvero inaffidabili, incapaci di mantenere un segreto a lungo.

Quando un Gemelli racconta una storia spesso può capitare che questa cambi di volta in volta: le varie versioni tenderanno a contraddirsi sempre di più e alcuni particolari verranno aggiustati per essere sempre a lui favorevoli. La fervida immaginazione che caratterizza questo segno lo porterà a farsi lunghi viaggi mentali ben distanti dalla realtà.

Senza contare poi che a causa della loro bassa autostima, questi, tendono sempre a screditare gli altri pur di non risultare inferiori.

Per finire, al primo posto fra i segni che dovrebbero risultare i più falsi in assoluto troviamo quello dei Pesci. I nati sotto questo segno sarebbero capaci di inventarsi le storie più incredibili e accurate pur di ottenere la ragione. Il rifiuto della realtà é all’ordine del giorno nella loro vita e non possono essere quindi ritenuti molto affidabili quando raccontano una storia o un avvenimento. L’aspetto peggiore è che, nella maggior parte dei casi, non lo fanno neppure con cattiveria ma è solo un’abitudine che ormai hanno sviluppato col tempo. Per loro, ammettere un errore o apparire sotto una brutta luce risulta insopportabile e allora cercheranno sempre di imbellire tutto, risultando però estremamente falsi.

Infine, ricordiamo che queste sono solo delle caratteristiche generali legate alla lettura delle stelle, dunque, sempre meglio capire con chi abbiamo a che fare prima di credere all’oroscopo.

