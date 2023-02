Facebook e Instagram a 11,99 dollari al mese? Ecco quale funzione sarà davvero a pagamento

C’è una novità che riguarda il popolare social network. Non si tratta della solita bufala, considerato che stavolta ci sono conferme ufficiali riguardo alle novità in arrivo. Ecco qualche info.

Negli ultimi anni si è avuta la diffusione di tanti social network. Facebook, però, ha continuato a rappresentare una piattaforma molto utilizzata. Parallelamente Instagram, che fa sempre parte di Meta, ha avuto un percorso analogo.

Ogni giorno milioni di persone usano i due social network. Per molti darci un’occhiata durante la giornata è una parte integrante della quotidianità. Sono piattaforme sui si condividono foto, video, si interagisce con gli amici. E sono anche strumenti attraverso cui si apre una finestra sul mondo. Lo si fa con ogni strumento tecnologico che lo consente.

Ed è proprio per questo che ogni notizia che riguarda Facebook ed Instagram suscita una certa curiosità.

Facebook e Instagram a 11,99 dollari al mese: qual è la novità?

Potrebbe, ad esempio, fare rumore l’idea che possa esserci presto una funzione di Facebook e Instagram dal costo di 11,99 dollari al mese se attivata tramite Web. La cifra indicata è di 14,99 euro al mese se l’attivazione avviene tramite iOS. Serve, però, spiegare di cosa si tratta.

La notizia è reale, ma va spiegato nel dettaglio a cosa si fa riferimento. Intanto a partire dal nome: la funzione in questione è nuova e si chiama Meta Verified.

In cosa consiste la novità di Instagram e Facebook

Con Meta Verified si potrà aggiungere la spunta blu accanto al proprio nome. In sostanza si andrà a verificare la propria identità attraverso un documento. Si darà così la certezza che il proprio account, con nome e cognome, corrisponde esattamente alla realtà.

Chi la attiva avrà la possibilità, di fatto, di certificare di essere sé stesso. Tra i benefici che Facebook e Instagram garantiranno ci sarà anche l’accesso diretto ai servizi di assistenza riservata ai clienti.

Da dove si parte

La novità riguarderà inizialmente gli utenti di Australia e Nuova Zelanda. Successivamente dovrebbe espandersi anche in altre nazioni.

Non è, dunque corretto sintetizzare che da ora in avanti si useranno Facebook ed Instagram a 11,99 dollari. Ci sarà semplicemente la possibilità di attivare un nuovo servizio aggiuntivo alla cifra indicata.

Per chi non è interessato alla possibilità di sfruttare la nuova funzione, di fatto, non cambierà nulla.

Precisazione che può essere utile a chi utilizza spesso i social network, ma che magari non ha grande familiarità con il mondo della tecnologia e delle novità che riserva.