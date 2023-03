Ma chi è Luciana Litizzetto? L’amore, l’età, figli, film e segreti dell’attrice. Cosa l’accomuna a Maria De Filippi

Poliedrica e intelligente comica che ha lavorato per Mediaset prima di approdare in Rai, ecco tutto ciò che avremmo sempre voluto sapere sulla Lucianina nazionale. Madre amorevole e persona socialmente impegnata. Ma chi è Luciana Litizzetto?

I figli affidatari si chiamano Jordan e Vanessa e lei li chiama figli del cuore. Perché Luciana Littizzetto non è diventata madre per un desiderio pressante quando era giovane ma per una spinta sociale in età più avanzata. 59 anni di età e grinta da vendere, ha avuto un contatto più immediato con Jordan spesso malato e uno più difficile con Vanessa che stava sulla difensiva. Con i figli affidatari è così, tanta pazienza e tanto amore, un rapporto da inventarsi facendo ricorso anche all’istinto.

I figli e gli amori

I due ragazzi sono di origine macedone e stanno con lei da quando avevano 12 anni la femminuccia e 9 anni il maschietto. Ora che sono adulti essere madre è più semplice. É stata sposata con Davide Graziano, l’ex batterista degli Africa Unite. Nelle ultime settimane si parla spesso si un suo nuovo amore. Trattasi di Andrea Zalone: attore, doppiatore ed autore televisivo.

Ma chi è Luciana Litizzetto? L’attrice scrive lettere alle persone potenti d’Italia e a quelle più in vista approfittando dell’occasione per parlare di temi scottanti. Ma cosa sappiamo davvero sul suo conto? Lucianina era insegnante di musica in una scuola media e ha debuttato in televisione si Rai 3 nel programma Avanzi condotto dalla Dandini. L’incontro con Fabio Fazio è avvenuto ad Aosta nel 1991 nel corso di cabaret BravoGrazie. Ha vinto il premio De Sica che le è stato consegnato da Giorgio Napolitano. Ha infine adottato i 2 figli grazie al consiglio e all’appoggio di Maria De Filippi, anche lei madre adottiva di Gabriele insieme al compianto Maurizio Costanzo. Fra le due si dice che ci sia un profondo legame.

Radio e guadagni

Le lettere della Littizzetto sono sempre pungenti, dalla Meloni, ai soldati russi, dalla mamma di Blanco, al Papa. Ogni cosa che fa lascia il segno. Conduce un programma a Radio Deejay intitolato La bomba, insieme a Vic in onda ogni sabato mattina dalle 10 alle 12 presso gli studi di Torino di Radio Veronica One. Ha scritto 16 libri e recitato in più di 20 film e sono tantissimi i personaggi che ha regalato alla televisione. Da Nives a Lolita si è rivelata come un’autentica caratterista molto apprezzata dal pubblico di ogni età.

I guadagni non mancano e arrivano dalle diverse attività grazie ai record di ascolti, ai record al botteghino e alle vendite dei libri sempre ai primi posti. Secondo Ansa per i monologhi e le sue lettere accese durante Che Tempo Che Fa percepirebbe ben 800 mila euro a stagione.

La Littizzetto debutta al cinema nel 1997 con il film Tutti giù per terra. Seguono grandi campioni di incassi come Tre uomini e una gamba, E allora mambo!, Manuale d’amore, Matrimoni e altri disastri.

È presente nel successo commerciale di Brizzi Maschi contro femmine e anche nel sequel Femmine contro maschi. Si rende protagonista di performance molto apprezzate in È nata una stella e Io che amo solo te. Ha alle spalle anche partecipazioni a film per la tv che hanno ottenuto grande successo e visibilità. Ha interpretato Marta nella serie Non pensarci tratto dall’omonimo film di Gianni Zanasi insieme a Valerio Mastandrea, Giuseppe Battiston e Anita Caprioli. È stata protagonista della serie tv Fuoriclasse in cui ha interpretato la professoressa di lettere del liceo Caravaggio Isabella Passamaglia. La serie è stata tratta dai racconti di Domenico Starnone Ex cattedra, Fuori registro e Sottobanco.