Segno zodiacale Fedez: tutte le caratteristiche che non ti aspettavi!

I vip diventano tali perché sono unici: come il caso del cantante rapper, imprenditore e marito di Chiara Ferragni: Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez. Quale sarà il suo segno zodiacale? Ti anticipiamo che alcune cose te le potevi aspettare, se sei un fan e lo conosci, altre invece, sono sorprendenti: in bene o in male? Scoprilo tu stesso leggendo le prossime brevi righe.

Il successo è legato al carattere e la personalità di qualcuno? La risposta sembrerebbe essere si. Per cui, la fama deriva dalle nostre scelte e dal nostro modo di essere. Noi siamo quel che mangiamo ma siamo anche tutti nati sotto diversi segni zodiacali.

Quindi ognuno è fatto a modo suo ma alcune parti di noi stessi fanno la differenza. Nel caso di Fedez, potremmo dire com’è fatto in base al suo segno zodiacale? Forse si: scopriamolo insieme. Ecco anche i pregi e i difetti, caratteristiche, personalità, ecc.

Segno zodiacale Fedez: qual è?

15 ottobre 1989: la data di nascita del rapper Fedez. In merito al giorno in cui è venuto al mondo abbiamo dedotto che il suo segno zodiacale tra i 12 segni dell’oroscopo, ed è Bilancia. Secondo il vocabolario Treccani si tratta di:

“In astronomia, Bilancia, altro nome della costellazione della Libra. In astrologia, e nelle credenze con questa connesse, il settimo segno dello zodiaco, che domina il periodo tra il 23 settembre e il 22 ottobre: essere nato nella costellazione della B.; i nati nel segno della B.; essere della Bilancia.”

Ecco le caratteristiche di questo segno zodiacale dell’oroscopo: Bilancia

Quali sono i pregi e i difetti dei nati sotto il segno zodiacale della Bilancia, ossia dello stesso di Fedez?

Prima di tutto, secondo oroscopo.grazia.it:

“Sono leali e amabili. E’ contro l’ingiustizia; abbastanza spesso prende le difese dei più deboli. Nella maggior parte delle sue trattative sociali, cerca di essere piena di tatto e gentile. Non gli piacciono la discordia e i battibecchi, e molti della Bilancia lottano per la pace e l’armonia in tutte le loro relazioni.”

Pare che rispecchi proprio il cantante e rapper. Ecco i pro e i contro del segno zodiacale della Bilancia riportati anche da elle.com e cosmopolitan.it:

organizzati, gentili, curiosi, socievoli, affascinanti e creativi;

forzerebbero le persone ad adottare stili e atteggiamenti.

