Tra un pranzo e una cena recentemente abbiamo davvero messo a dura prova il nostro fisico. Meno male che abbiamo la possibilità di fare tante salutari camminate. Secondo un sito inglese di diete e calorie, avremmo inglobato almeno 2.000 calorie per ogni pranzo o cena delle feste. Cifre davvero importanti e che ci ricordano come sia importante mangiare bene, ma anche pensare alla salute. Senza contare i suggerimenti della nostra Redazione su tisane e minestre che aiutano a digerire. Dopo pranzi e cene di Natale ecco 3 piatti perfetti con cui potremmo riequilibrare il colesterolo depurando l’organismo ed eliminando i grassi. Una serie di consigli per i Lettori per non rinunciare alla tavola, facendola anzi diventare una preziosa alleata. E, a proposito, davvero preziosa e salutare questa pasta che con i suoi 3 ingredienti e la ricchezza di fibre combatterebbe la stitichezza a tavola.

Tanta verdura e tante vitamine

La pasta che andremo a consigliare ai nostri Lettori prevede la presenza di:

400 grammi di pasta corta rigorosamente integrale;

1 cipolla;

mezzo peperone;

cavolfiore;

olio evo;

piselli;

sale e pepe;

aglio;

formaggio grattugiato;

cannella o zenzero.

Come suggerito anche dallo studio allegato, la pasta integrale porterebbe un’ulteriore dote di fibre, minerali e vitamine utili all’intestino e al fegato.

Davvero preziosa e salutare questa pasta che con i suoi 3 ingredienti e la ricchezza di fibre combatterebbe la stitichezza a tavola

Conosciamo bene tutte le qualità di queste verdure che sarebbero delle preziose alleate del cuore e della circolazione. Ci soffermiamo questa volta sulle qualità dei peperoni, che, noi italiani usiamo tantissimo. Le ricordiamo anche nello studio che alleghiamo. Vediamo la preparazione, peraltro molto semplice:

mettiamo l’acqua a bollire;

prepariamo un soffritto con la cipolla, l’aglio, l’olio, il peperone tagliato a fettine sottili;

occupiamoci del cavolfiore e mettiamolo a bollire in acqua salata se fresco, altrimenti se lo usiamo già precotto, uniamolo al soffritto, sminuzzandolo;

uniamo i piselli e regoliamo di sale e pepe;

poco prima di spegnere il fuoco, spolveriamo di cannella o di zenzero, due spezie particolarmente preziose per la salute;

scoliamo la pasta al dente e facciamola saltare per qualche minuto con tutte le verdure;

spolveriamo di formaggio grattugiato e serviamo a tavola.

