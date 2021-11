La natura ci sorprende ogni giorno con le sue ricchezze che fanno bene al corpo e allo spirito. Pensiamo ad una giornata immersi nella natura, respirando l’aria pulita e ammirando le bellezze che la terra ci offre. Ma pensiamo anche a quante cose possiamo assaggiare in questi casi, senza andare al supermercato e acquistare frutta e verdura spesso non proprio eccezionali.

Tutti noi dovremmo trascorrere almeno due giorni al mese a contatto con la natura e lontani dal caos cittadino a cui siamo abituati.

A proposito di prodotti non artificiali, un posticino a parte si riserva ai cereali. Negli ultimi anni, è aumentato il consumo di orzo e farro, così come l’uso del riso in tantissimi piatti, sulla scia delle cucine orientali. Esistono però tantissimi altri tipi di cereali poco conosciuti e di cui si ignorano le incredibili qualità, come in questo caso che stiamo per scoprire.

Potrebbe prevenire l’osteoporosi e favorire il transito intestinale questo cereale perfetto sostituto di pasta e riso

Ci riferiamo al miglio, cereale originario dell’Africa del Nord e ricco di incredibili proprietà nutritive. Innanzitutto, il miglio ha un contenuto di fibre pari a 8,5 g ogni 100 grammi, che ne fa un alleato del benessere intestinale. Di conseguenza, è adatto a chi soffre di stipsi, pur sempre in base ai consigli del medico ed alle proprie condizioni sanitarie.

Inoltre, come già detto in un precedente articolo, il miglio contiene buoni livelli di fosforo e potassio, utili per il benessere di ossa e cuore. Stavolta però vogliamo concentrarci su un importante minerale che possiamo trovare in questo delizioso cereale, il silicio, fondamentale contro l’osteoporosi e gli strappi muscolari.

In realtà è nella semola di miglio che ne troviamo buone quantità ed ecco perché dovremmo cominciare ad utilizzarla di più in cucina. Come? Vediamo qualche suggerimento.

Uso del miglio in cucina

Potrebbe prevenire l’osteoporosi e favorire il transito intestinale questo cereale perfetto sostituto di pasta e riso, ma anche privo di glutine. Infatti, non sottovalutiamo questo dettaglio fondamentale che lo rende adatto anche ai celiaci. Fatta questa premessa, vediamo come cucinarlo e renderlo delizioso. È molto versatile ed ecco perché basterà cuocerlo e condirlo a nostro piacimento. Tuttavia, le ricette più in voga suggeriscono di unire verdure e frutta secca, così da realizzarne un piatto a dir poco strepitoso.

Ad esempio un mix di carote, broccoletti e anacardi per un pasto sano e delizioso, il tutto condito con un filo d’olio extravergine d’oliva. Ciò non toglie che possiamo anche aggiungere del pesce, magari tonno o sgombro, oppure del pollo a pezzettini. Ricorda un po’ le cucine straniere, specialmente se aggiungiamo qualche spezia particolare.

Insomma, che aspettiamo a sperimentare qualcosa di nuovo?