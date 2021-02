Nessun italiano vuole rinunciare al suo amato piatto di pasta. Corta o lunga, ben cotta o al adente, basta che sia pasta.

Buonissima con ogni condimento, è certamente il piatto italiano per eccellenza.

In realtà, negli ultimi anni molte persone hanno cominciato a soffrire di disturbi di stomaco spesso dovuti ai nostri amati spaghetti. Così, ci si è orientati verso alcune alternative altrettanto buone e sazianti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Il primo sostituto che viene in mente in questi casi è il riso, tanto amato in Oriente. Il riso, probabilmente grazie alla moda del sushi, gode oggi di uno straordinario successo anche nei Paesi europei.

Detto questo, però, ci domandiamo se le alternative siano finite. E cioè: oltre al riso, come possiamo sostituire la pasta? Una soluzione c’è e forse anche più di una.

Orzo e farro come sostituti della pasta per questi piatti a prova di benessere

Quando si parla di orzo e farro si pensa subito ad un piatto freddo e ottimo per l’estate. Proprio come per il riso, anche questi due cereali si prestano bene per la preparazione di insalate facili da realizzare e da consumare fuori casa. Ma proprio come il riso, anche in questo caso sono numerose le ricette che li vedono protagonisti. Non solo insalate quindi, ma anche primi piatti caldi e dai profumi inebrianti.

Qualche esempio

Uno di questi è l’orzo con piselli e prosciutto a dadini. Si potrebbero aggiungere anche i funghi, proprio come prevede la ricetta per il condimento della pasta.

Oppure, uno degli accostamenti probabilmente più buoni e salutari per l’inverno è quello tra farro e lenticchie. Se si vuole dare un tocco di gusto in più, è possibile aggiungere dei tocchetti di speck. Questa ricetta prende spunto dal risotto con lenticchie e pancetta, leggermente rivisitata in chiave light (o quasi!).

Insomma, basta un po’ di fantasia e cucinare orzo e farro come sostituti della pasta per questi piatti a prova di benessere sarà anche divertente.