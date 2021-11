La luce in casa è davvero essenziale per le attività quotidiane. La scelta della posizione di faretti, lampade da tavolo, lampadari e lumi è importante. L’utilità si abbina con la bellezza se scegliamo oggetti di design. A volte può accadere che, nei momenti di relax o romantici, preferiamo stare in una stanza con della luce soffusa. Se possibile, smorziamo le luci, altrimenti facciamo uso di candele. Il relax sarà ancora più efficace se abbinato a un aroma dolce nell’aria. In commercio ci sono tante candele che, oltre a dare luce, profumano gli ambienti. Ce ne sono di tanti tipi e quelle con paraffina e profumi sintetici potrebbero rilasciare sostanze tossiche nell’aria. Tra le migliori, senza dubbio, ci sono quelle di cera d’api. Volendone fare in casa, si può scegliere qualcos’altro, lo strutto.

Davvero d’effetto queste candele profumate facili da realizzare senza cera e con materiale di recupero

Per realizzare delle splendide candele naturali e profumate occorrono:

Pentolino;

strutto;

barattolini di vetro con coperchio;

stoppini;

olii essenziali (es. limone, lavanda, arancio);

bustine da tè di vario tipo (oppure pastelli a cera colorati);

nastrini, bottoni, fiori di stoffa, cordicelle.

Prendiamo un po’ di strutto, regolandoci con il numero di barattoli che abbiamo a disposizione, e sciogliamolo in un pentolino. A questo punto, per ottenere candele colorate, possiamo spezzettarvi dentro un pastello a cera e poi mescolare. In mancanza, utilizzare bustine usate di tè ai frutti rossi o tè verde. Basta immergerle un po’ nello strutto caldo e poi estrarle. Adesso versare qualche goccia di olio essenziale e mescolare. A questo punto posizioniamo uno stoppino al centro del vasetto di vetro e versiamo un po’ di strutto liquido. Per tenere fermo lo stoppino lo possiamo attorcigliare nella parte centrale di uno stuzzicadenti che appoggeremo ai bordi del barattolino. Ripetiamo l’operazione con tutti i contenitori a disposizione. Alla fine, per accelerare la solidificazione delle candele, porle in frigorifero per qualche ora. Quando sono pronte, possiamo decorarle in vari modi.

Come decorarle

Se abbiamo dei nastri incolliamoli con colla vinilica o a caldo attorno al barattolo. Lo stesso si può fare con della corda. Si possono usare anche bottoni colorati o fiori di stoffa, da applicare anche sul coperchio. Per una decorazione semplice, ma d’effetto, passare della colla vinilica sul vetro, magari con un pennellino, e poi spargervi dei glitter. La fantasia e qualche materiale a disposizione potranno rendere graziose le nostre creazioni.

