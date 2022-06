Dare una seconda vita a scarpe da ginnastica rovinate e scollate è possibile grazie a questo economico rimedio alla portata di tutti

Spesso non ci rendiamo conto di aver bisogno di qualcosa fino al momento in cui è poi troppo tardi. Il caso più eclatante è sicuramente quello rappresentato dalle assicurazioni, che nessuno vorrebbe mai sottoscrivere ma che spesso salvano vite e conti bancari.

D’altra parte, ci sono tante piccole cose di cui forse non abbiamo bisogno ogni giorno ma che potrebbero semplificarci di molto la vita. Inoltre, tutto ciò ci potrebbe anche far risparmiare molti soldi, dato che aggiustare è spesso più economico che comprare o ricomprare. Infatti, dare una seconda vita a scarpe da ginnastica rovinate è facile ed economico proprio grazie a una cosa che non dovrebbe mancare a casa nostra.

Colla per suole

Se siamo delle persone attive fisicamente o comunque facciamo molto sport sappiamo che le nostre scarpe si possono rovinare facilmente. Quando si scoloriscono o si macchiano possiamo lavarle facilmente, ma quando si rovinano e si aprono la situazione si complica. Dovremmo agire subito per non lasciar peggiorare la situazione, altrimenti dovremmo poi portarle dal nostro calzolaio di fiducia.

Di conseguenza, dovremmo cercare una colla professionale per riuscire a risolvere il problema prima che diventi ingestibile. In primo luogo, la colla in questione deve essere molto resistente, soprattutto al calore. Quando facciamo sport la nostra temperatura corporea aumenta e la colla deve essere in grado di sopportare questo calore. Inoltre, la colla deve essere anche impermeabile così da proteggere al meglio il piede in caso di pioggia.

Dare una seconda vita a scarpe da ginnastica rovinate e scollate è possibile grazie a questo semplice ed economico rimedio alla portata di tutti

Se proprio vogliamo essere precisi, dovremmo ricordarci che i calzolai non usano una sola colla in particolare, ma ne hanno molte e diverse le une dalle altre. Naturalmente, dobbiamo ricordarci che ogni tipo di colla è adatto a un preciso tipo di scarpa e se dobbiamo incollare delle scarpe da ginnastica non è la stessa cosa rispetto alle scarpe in pelle.

In definitiva, per risolvere il problema delle scarpe scollate bisogna pulire per bene la suola e eliminare ogni tipo di impurità. Se riuscissimo ad eliminare tutta la suola sarebbe ancora meglio perché avremo un lavoro più facile da fare. A questo punto, andiamo ad applicare la colla in questione e poi esercitiamo una pressione costante su tutta la suola, finché non ci rendiamo conto che la colla si è asciugata. Possiamo usare un libro molto pesante per farlo e in questo modo risparmieremo molti soldi.

Lettura consigliata

Ecco le comodissime scarpe e ciabatte da spiaggia e da mare per una vacanza alla moda