In questo articolo scopriremo chi sarebbe destinato ad un futuro di gloria e soddisfazioni secondo quanto credevano gli antichi romani. Era una credenza diffusa, infatti, pensare che il nome dato ad una persona sarebbe indicatore del destino di quest’ultimo. Questa curiosa credenza fu suggellata in una frase attribuita a Plauto: “Nomen est Omen”, ossia il nome è presagio, segno premonitore. Di certo non ci cimenteremo ad interpretare i nomi bizzarri e più fantasiosi quanto più tradizionali.

Scopriamo, allora, quali nomi sarebbero premonitori di ricchezza oppure felicità per tutta la vita. Divertiamoci scoprendo le etimologie dei nomi più “fortunati”.

Soldi e ricchezza oppure fortuna e successo, ecco quando saremmo già predestinati ad ottenerli

Partiamo da quelli che sono i nomi femminili.

Ada in tedesco significherebbe nobile e pertanto potrebbe designare una persona di alto livello sociale ed economico. Bianca deriva dal tedesco e significa bianco lucente e fa presagire un destino da leader ed è proprio di persone sagge. Fausta ha invece origine latina e letteralmente significa “lieto, prospero e propizio” pertanto designa una personalità destinata a compiere grandi cose. Giulia ha invece delle origini incerte. Potrebbe derivare da gens Julia, fra le più antiche gens romane oppure da Iovilios, ossia sacro a Giove. Giove è il pianeta della fortuna e pertanto Giulia sarebbe colei che è protetta dalla fortuna. Tralasceremo di parlare di Felicita, Fortunata e Letizia di cui è abbastanza intuibile il significato. Veronica, sempre di origine greca, deriva dal verbo “portare” e “vittoria” e letteralmente è la portatrice di vittorie.

Maschili

Edoardo ha origini inglesi e deriverebbe da ”ead e werd” ossia ricchezza e guardiano”. Sarebbe quindi un guardiano di ricchezza, anche propria. Nicola è un nome che deriva dal greco e significa “vincitore per il suo popolo”. Tutti i nomi che hanno una radice o una desinenza con nike, nik, nika designano grandi vittorie. Riccardo è un nome di origini germaniche e significa “rich e hard” letteralmente ricchezza e valoroso ossia dominatore, portatore di ricchezza. Vincenzo, cosi come la sua versione femminile, deriva dal latino “vincens” appunto vincente.

