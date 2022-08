A merenda proviamo questi snack sani e veloci, perfetti pure in gravidanza

Il momento più bello della giornata? Sicuramente l’ora della merenda. Intervallare i tre pasti canonici della giornata con qualche snack è un’abitudine molto salutare, per placare il senso di fame ed evitare di abbuffarsi a pranzo o a cena. Certo, sarebbe meglio evitare merendine confezionate, piene di conservanti o, in generale, alimenti ipercalorici. Altrimenti, si ottiene l’effetto contrario e non è consigliabile, soprattutto se siamo a dieta. Ma invece di mangiare la solita mela a merenda, potremmo provare questi snack alla frutta, freschissimi, veloci e soprattutto sani. Neanche la gravidanza ci impedirà di goderci la nostra meritata merenda.

L’importanza degli spuntini

Fare merenda, come abbiamo visto, è una sana abitudine. Questo perché grazie agli spuntini, riusciamo a distribuire meglio l’energia acquisita durante l’arco dell’intera giornata. In questo modo, facilitiamo la digestione ed evitiamo sonnolenza e spossatezza. Inoltre, chi consuma più di tre pasti al giorno, riesce più facilmente a tenere a bada gli zuccheri nel sangue. Da sottolineare anche i benefici della merenda sull’umore e sul benessere in generale: migliora la concentrazione e le performance fisiche, soprattutto per chi fa sport e per gli adulti che devono affrontare lunghi periodi di stress. Con la merenda e gli snack sani, potremo dire addio anche al nervosismo e ritrovare la pace col Mondo. Un po’ come lo stato di grazia che si prova in gravidanza. Vediamo ora come preparare questi snack deliziosi e super salutari, ottimi per la dieta.

A merenda proviamo questi snack sani e veloci, perfetti anche in gravidanza

Si dice sempre che la miglior merenda sia a base di frutta. Ed è proprio così. Ma non sta scritto da nessuna parte che questa debba essere consumata nella sua forma originale. Per preparare questi snack alla frutta ci servirà:

200 g di uva (possibilmente della varietà senza semi);

succo di mezzo limone;

2/3 cucchiai di dolcificante (eritritolo o altro dolcificante a piacere)

zucchero a velo q.b. (per l’effetto ghiacciato).

Procedimento

In una ciotola, mescoliamo l’uva e il succo di limone e lasciamo riposare in frigo per una decina di minuti. Aggiungiamo, quindi, il dolcificante e lo zucchero a velo, mescoliamo bene i nostri acini e riponiamoli in freezer per 2 o 3 ore circa. E il gioco è fatto! A merenda proviamo questi snack sani e veloci, che non ci faranno rimpiangere torte e gelati. Sono ottimi anche dopo i nostri pranzi leggeri da portare in spiaggia, magari in una borsa frigo. La loro freschezza è unica e possiamo goderceli senza troppi sensi di colpa.

Lettura consigliata

Buona la pasta al sugo di peperoni, ma meglio condirla con questa crema