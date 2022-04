Durante uno dei nostri viaggi di lavoro ci capitò di vedere una vetrina di un’agenzia turistica con la scritta promozionale: “visita tutta l’Italia in 15 giorni”. Classico slogan accattivante ma che fa sorridere noi italiani. In 15 giorni forse è possibile visitare un paio di Regioni. Pensiamo solo a Roma e al Lazio. A Venezia e al Veneto, o, a Milano e tutta la Lombardia. Per non parlare di Napoli e la Campania. L’Umbria e le Marche e, ancora Firenze e tutte le meraviglie della Toscana. Ma, per tacer di tutto il resto, che non citiamo solo per motivi di spazio. Ogni borgo e paese della nostra penisola nasconde un tesoro. Come questa escursione odierna, perfetta per la primavera e inserita in una zona che potrebbe catturarci nella sua rete per settimane intere. Dal sogno al paradiso passando per un borgo unico nel suo genere.

Ottocento anni di vita ma portati davvero bene

Lo splendido borgo di Monteriggioni, in provincia di Siena, fu costruito come baluardo difensivo all’inizio del 1200. Anni in cui i comuni toscani se le davano di santa ragione e scorrerie e saccheggi erano all’ordine del giorno. I senesi vollero edificare una postazione strategica e difensiva posta lungo l’antica Cassia e che potesse controllare i passaggi della Val d’Elsa. 800 anni di vita ma portati davvero bene per questa perla dell’architettura militare che non deve nulla al caso. Dalla struttura delle mura e delle torri stesse all’orientamento delle porte verso Roma e Firenze. Monteriggioni, proprio data la sua ancora importante posizione, è spesso unita ad altre mete per una gita dai e vai. Ma è davvero sbagliatissimo.

Dal sogno al Paradiso in pochi minuti attraversando questo borgo unico nella storia che con 14 torri medievali tutto il Mondo ci invidia

“Monteriggioni di torri si corona…”, come scriveva il grande Dante Alighieri già allora. E, queste torri, tranne 3, sono sopravvissute e ancora oggi squadrano dall’alto il visitatore. Se vogliamo riassaporare tutta l’atmosfera medievale vera e autentica, pandemia permettendo, segniamoci il mese di luglio. Manca ancora tanto, ma le strade di Monteriggioni si riempiranno di bandiere, gonfaloni, costumi, cavalli e armature. La “Festa Medievale di Monteriggioni” che attirava qui americani e inglesi, studiosi e appassionati per un amarcord unico nel suo genere.

