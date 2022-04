Settimana scorsa avevamo discusso le condizioni affinché gli orsi tornassero a prendere il sopravvento sui mercati azionari americani a Wall Street. Dopo un’altra settimana di contrattazioni possiamo dire che gli indizi raccolti sono tutti a favore di una ripresa del ribasso. Quindi, i mercati americani potrebbero essere sul punto di invertire nuovamente al ribasso.

Prime di entrare nel merito di ciascun time frame, ricordiamo che secondo il frattale previsionale la direzione dovrebbe essere ancora al ribasso per i prossimi mesi. Sarà interessante vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.

I mercati americani potrebbero essere sul punto di invertire nuovamente al ribasso. I livelli chiave da monitorare secondo l’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 1 aprile a quota 34.818,27 in rialzo dello 0,40% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso dello 0,12%.

Time frame giornaliero

Come anticipato settimana scorsa, il livello chiave per capire il futuro del Dow Jones passa per area 34.397 (I obiettivo di prezzo) Le quotazioni in un primo momento sono riuscite a rompere al rialzo questa resistenza, ma successivamente si sono riportate nuovamente sotto. Non un bel segnale che potrebbe essere di inversione ribassista nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 34.015. In questo caso l’obiettivo più probabile diventerebbe area 31.820. A seguire, poi, tutti gli obiettivi sono quelli indicati in figura dalla linea tratteggiata.

Una chiusura giornaliera superiore a 34.947, poi, potrebbe le porte a una continuazione del rialzo fino al successivo più probabile in area 37.621 (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo, invece, si trova in area 40.295 (III obiettivo di prezzo).

Time frame settimanale

Ancora una volta le quotazioni si sono portate in prossimità della resistenza in area 35.370, ma non sono riuscite a superarla.

Una chiusura settimanale superiore a questo livello potrebbe far scattare una nuova gamba rialzista (linea tratteggiata) verso gli obiettivi indicati in figura.

In caso contrario potrebbe riprendere il cammino ribassista verso gli obiettivi indicati in figura (linea continua).

Per rispondere alla domanda iniziale, quindi, la durata del rialzo potrebbe essere determinata da quanto accadrà in corrispondenza dei livelli indicati sia sul time frame giornaliero che su quello settimanale.

Time frame mensile

Nel lungo periodo la chiusura di marzo ha ripristinato l’andamento rialzista visto che le quotazioni si sono riportate sopra la resistenza in aera 34.300 (II obiettivo di prezzo).

Una conferma alla chiusura di aprile aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino in area 41.793 (III obiettivo di prezzo).

In caso contrario la tendenza potrebbe virare al ribasso (linea tratteggiata). Una conferma in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale inferiore a 32.615.