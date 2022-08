Una delle terre più selvagge d’Italia. Salvo rare eccezioni, qui il turismo di massa ben difficilmente arriva. Certo, c’è la splendida Tropea, sulla riviera tirrenica, ma non è l’unico gioiello di questa Regione. Stiamo parlando della Calabria. Un luogo che non è valorizzato in pieno per le sue tante bellezze.

I borghi abbarbicati sulle colline, con discese al mare di dieci o quindici minuti di macchina, abitati da persone accoglienti ed ospitali. Ancora legatissimi alle tradizioni della terra. Molti di loro hanno una parte antica e una moderna, spesso costruita sulle rive del mare.

Anche la città che andremo a presentare oggi non fa eccezione. Si trova a pochi chilometri da Soverato, a meno di cinquanta dall’aeroporto di Lamezia Terme. È conosciuto come Borgo degli Angeli o come il paese delle chiese. Ben 16 per meno di 3.000 abitanti, gran parte dei quali oggi in marina. Eh sì, perché sulla costa ionica, è piuttosto normale che un paese sia diviso in due. La parte superiore e quella sulla riva del mare. Anche Badolato non fa eccezione.

La porzione antica è davvero suggestiva e i 240 metri su cui è appoggiato, su una piccola collina, rendono il tutto ancora più spettacolare. Assolutamente da visitare se si viaggia da quelle parti.

Da visitare questo borgo della Calabria detto il paese delle chiese

Un paese che ha rischiato di sparire alla fine degli anni Ottanta, quando si spopolò letteralmente. Una curiosa iniziativa, detta paese in vendita, ha attirato molti capitali provenienti in special modo dal Nord Europa per ridargli vita. A tutt’oggi diversi americani, affascinati da questi vicoli angusti, hanno deciso di ristrutturare delle case a Badolato. Molte, però, versano ancora in stato di abbandono.

Nonostante questo, il paese è davvero ricco di fascino, a partire dalla sua grande piazza principale. Oggi sede di un parcheggio, ma una volta, al suo posto, sorgeva un enorme castello, che fu distrutto prima dai terremoti e poi dalle mani umane.

Ci si addentra nel borgo nel quale l’edificio simbolo è sicuramente la Torre Campanaria del 1500, situata in corso Umberto. Inizialmente fu una postazione difensiva, poi con il tempo ha segnato giorni e ore di tutti gli abitanti di Badolato grazie al suono delle sue campane.

Non solo mare in Calabria, ma anche tanta storia e viste davvero mozzafiato

Tantissime, dicevamo, le chiese. Talvolta sono delle piccole cappelle, altre volte, invece delle grandi costruzioni. Il Convento di Santa Maria degli Angeli è una di queste e si trova fuori dal centro storico. Bisogna percorrere circa due chilometri in direzione Serra San Bruno per trovarlo. Già dall’alto, però, si vede, perché campeggia sulla vallata circostante.

Nel centro, invece, sono da segnalare la Chiesa di San Domenico, davvero imponente e posta nel punto più alto. Quella dell’Immacolata, che si raggiunge dopo una discesa non proprio agevole, dal cui piazzale, però, si può vedere tutta la vallata con il mare all’orizzonte.

Viste mozzafiato dunque, ecco perché è da visitare questo borgo della Calabria detto il paese degli angeli e delle chiese. Poi, con una stretta strada di montagna, a dieci chilometri, si può decidere di paragonare Badolato a un altro piccolo paese come Santa Caterina, ricco di fascino.

