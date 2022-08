Una delle regioni più belle e meno conosciute d’Italia. Stiamo parlando della Calabria, il profondo Sud del nostro stivale. Alcuni luoghi sono celebri. Pensiamo a Tropea, sul versante tirrenico. Una cittadina famosa anche per la sua cipolla conosciuta nel Mondo.

Acque cristalline, spiagge dorate, sole, profumi e odori selvatici. Tutto questo e altro ancora, fino ad arrivare ai Bronzi di Riace, una meraviglia dell’uomo conservata per secoli dalla natura.

Se la parte del Tirreno è splendida, non di meno si può dire di quella jonica. Anzi. Certo, la zona è più complicata da raggiungere e offre molto meno in termini di ricettività. Se si vuole, però, si può scoprirla e chi decidesse di farlo, sicuramente non si pentirà.

Oggi andremo idealmente a visitare uno dei paesi più rinomati del tratto jonico. Diviso in tre parti. La marina, dove si fa vita da spiaggia e di sera si possono visitare molti locali. La superiore, nel borgo antico, con le sue case color pastello e gli stretti vicoli. La vecchia, con i resti di quel che rimane di un impianto medioevale spazzato via dal terremoto del 1783.

Tutto da scoprire il paese della Calabria detto la perla dello Jonio

Stiamo parlando di Soverato, definita la perla dello Jonio anche per le sue tante anime. Quella festaiola è testimoniata dallo splendido lungomare che si affaccia su una distesa di spiaggia bianca che termina in un mare cristallino. Poco adatto per chi non sa nuotare, molto per chi ama fare snorkeling e immersioni.

Quella superiore, qualche chilometro più sopra, dove la vita scorre tranquilla. Al centro, il monumento più importante. Con la sua facciata gialla, spicca la chiesa di Maria Santissima Addolorata. Al suo interno, un’opera d’arte di valore incommensurabile: la Pietà scolpita da Antonello Gagini nel 1521. Interamente di pregevole marmo di Carrara, raffigura Maria Vergine con in braccio Gesù ormai senza vita dopo la morte in croce. Alta un metro e cinquanta, stupisce per il dolore composto nel volto di una madre di fronte alla perdita ingiusta del proprio figlio.

Soverato è un borgo che racchiude più anime, adatto a tutte le età

Quello che, però, bisogna assolutamente vedere è la parte di Soverato antica, praticamente posta di fronte alla superiore, sull’altro lato della collina. Colpita da un tremendo terremoto nel 1783 è stata abbandonata e mai più ricostruita.

Si accede per una strada molto ripida che giunge a un ponticello. Qui, inizia un sentiero che, in circa 12 minuti, porta alla cima della montagna, tra i ruderi della città antica. Le piante di chiese e palazzi sono sopravvissute all’usura del tempo e fanno capire la struttura della città.

Diversi cartelli spiegano perfettamente quello che si sta osservando. É un punto panoramico dal quale poter scattare suggestive foto, soprattutto al tramonto, periodo migliore per affrontare la salita che porta in cima.

Tutto da scoprire il paese della Calabria chiamato perla del Mar Jonio. Per le sue acque cristalline, le sue spiagge bianche e per le sue prelibatezze culinarie. Un luogo magico, non l’unico, in una terra che può davvero offrire molte meraviglie naturali.

