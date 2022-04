La fine dello stato di emergenza da un lato e l’arrivo delle belle giornate dall’altro, mettono sicuramente di nuovo voglia di viaggiare. Senza spingersi troppo lontano pensando a Caraibi e Maldive, un piccolo paradiso marino ce lo abbiamo proprio in casa nostra, in Italia. Un preziosa perla che non ha davvero niente da invidiare alle ambite spiagge più famose e rinomate. Da sempre tra le più belle d’Italia, l’Isola dei Conigli è senza alcun dubbio una meta che non ci si può lasciare sfuggire se si ama il mare.

Un’occhiata alla Piscina di Dio

La chiamano la “Piscina di Dio” e per capire il perchè è necessario vederla. Da sempre tra le spiagge più belle d’Italia, la spiaggia dei Conigli è un posto meraviglioso e tra le mete turistiche più ambite anche dagli stranieri. All’interno della riserva naturale dell’Isola di Lampedusa la spiaggia dei Conigli è caratterizzata da sabbia finissima e bianca. L’acqua è cristallina ed il mare assume tantissime sfumature sui toni dell’azzurro che virano dal turchese al blu profondo.

Come se non bastasse a rendere ancora più magico il luogo, di fronte alla spiaggia c’è una piccolissima isola da cui prende il nome: l’Isola dei Conigli. E proprio questo isolotto è protagonista di un curioso fenomeno naturale. L’Isola dei Conigli è separata dall’Isola di Lampedusa da uno stretto corridoio di mare che sarà profondo 3 metri. Ogni 50 anni circa, l’abbassamento del livello del mare porta alla luce una strisciolina di sabbia che ricollega l’isolotto a Lampedusa. Per tutto il periodo estivo. L’ultima volta si è assistito allo strano avvenimento nel 2001.

Da sempre tra le spiagge più belle d’Italia con acqua cristallina e sabbia finissima è la meta ideale per una vacanza anche primaverile

La spiaggia dei Conigli si trova nella parte sud di Lampedusa e può essere raggiunta solo a piedi, dal centro abitato. Si tratta di una camminata che richiede circa 20 minuti ma ne vale la pena. A metà strada circa si raggiunge una terrazza naturale dalla quale è possibile ammirare dall’altro la spiaggia e l’isolotto. E le decine di sfumature di blu che il mare assume. Un panorama senza uguali che lascia senza fiato.

Una piccola curiosità sulla spiaggia dei Conigli: ad amarla non sono solo i turisti ma anche le tartarughe. Le “caretta caretta” vi depongono le uova regolarmente. Ed è l’unico posto in Italia dove lo fanno. Perciò i turisti possono accedere alla spiaggia soltanto dalle 8,30 alle 19,30.

