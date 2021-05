L’estate 2021 per molti sarà all’insegna del made in Italy. Molte famiglie trascorreranno le ferie entro i confini nazionali e dunque oggi vogliamo consigliare alcune mete davvero spettacolari. Abbiamo scelto la Toscana per questo itinerario con la volontà di far scoprire e conoscere dei borghi che generalmente sono esclusi delle classiche rotte turistiche. Per un’autentica estate italiana esploriamo la Toscana scoprendo questi 3 imperdibili ma incantevoli borghi che solo in pochi conoscono.

Massa Marittima

Questo piccolo comune toscano si trova in provincia di Grosseto. Massa Marittima si sviluppa sulla propaggine meridionale delle Colline Metallifere e passeggiare tra le sue vie ci permette di immergerci nella storia e nella natura. Partendo da Piazza Garibaldi troviamo l’imponente Cattedrale di San Cerbone realizzata in stile romanico la cui costruzione risale all’XI secolo. Procedendo in questa passeggiata nella storia toscana non possiamo non fermarci ad ammirare la Fonte dell’abbondanza e l’albero della fecondità. Questa fonte si trova nel centro storico e fu edificata nel 1265. È ancora ben visibile il suo affresco nel quale si raffigura l’albero della fecondità, chiamato così per la sua funzione apotropaica. Concludiamo questa passeggiata con una visita al Parco Archeologico del Lago dell’Accesa. Questo parco è stato istituito nel 2001 in seguito a dei ritrovamenti in questa zona. È possibile, infatti, visitare i resti di un insediamento etrusco suddiviso in ben 5 quartieri.

Capalbio

Questo piccolo borgo medievale si erge sulle colline a cavallo tra la Toscana e il Lazio. Per via della sua posizione strategica e per il suo patrimonio artistico e naturale fu soprannominata “la piccola Atene”. Capalbio è stato un centro di rilevanza nel periodo rinascimentale ed oggi possiamo ammirare dei veri e propri gioielli come la Rocca aldobrandesca e la sua torre quadrangolare di origini medievali. Ma Capalbio non è solo famosa per le sue bellezze storiche. Se cerchiamo una spiaggia tranquilla e riservata infatti possiamo recarci alla riserva naturale di Macchiatonda. Questa spiaggia selvaggia ci permette di vedere aironi, fenicotteri, gru e oche selvatiche.

Isola Santa

Isola Santa è un borgo antico toscano che si trova al centro delle Alpi Apuane sulle rive di un lago artificiale. Ciò che ci colpisce di questo borgo è la natura lussureggiante che lo circonda, ma anche i suoi edifici risalenti all’epoca medievale. È possibile percorrere dei sentieri nei boschi ed arrivare ad altri piccoli villaggi della Garfagnana come Capanne di Careggine. Isola Santa è la meta l’ideale per chi vuole staccare la spina ed allontanarsi dal caos di tutti i giorni.

