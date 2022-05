La parità e l’uguaglianza previste dalla nostra Costituzione garantiscono a tutti i cittadini la possibilità di godere degli stessi diritti e avere le medesime opportunità.

Parliamo spesso di selezioni, ma forse in pochi sanno che le amministrazioni ne prevedono alcune ad hoc per coloro che rientrano nelle categorie protette. Così, accanto ai tradizionali concorsi o reclutamenti disposti da Enti pubblici o privati, esistono anche procedure selettive particolari.

A questo proposito, gli esperti di concorsi di ProiezionidiBorsa ne hanno adocchiato una molto recente, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dello scorso 3 maggio.

Ci riferiamo al concorso per 9 istruttori dei servizi amministrativi di categoria C riservato alle categorie protette, indetto dal Comune di Genova.

Le fasi di selezione non sono diverse da quelle che tutti conosciamo, perché anche qui i candidati dovranno svolgere una prova scritta ed una orale. La differenza sta soprattutto nei requisiti necessari per partecipare, che andremo ad analizzare.

La scadenza per l’invio delle candidature è fissata alle ore 12.00 del prossimo 3 giugno, previo pagamento della tassa di concorso pari a 10 euro.

Vediamo cosa serve per partecipare e quali saranno le prove da sostenere.

Concorso per categorie protette con il solo diploma, occhio alle prove d’esame e alla scadenza per l’invio delle candidature

Iniziamo dai requisiti, divisi nei tradizionali generali e specifici. I primi sono uguali agli altri concorsi, per cui si richiedono la cittadinanza italiana o europea, l’assenza di condanne penali e la maggiore età. Seguono il godimento dei diritti civili e politici ed il possesso dei sistemi SPID o CIE.

Relativamente ai requisiti specifici, il titolo di studio necessario è il diploma quinquennale ma non finisce qui. Infatti, oltre a rientrare nelle categorie di cui all’art. 18 co. 2, Legge n. 68/99, bisogna essere iscritti alle apposite liste di collocamento.

Passiamo quindi alla selezione, divisa in prova scritta e orale, eventualmente preceduta da una preselezione in base al numero di domande pervenute.

Le materie oggetto d’esame sono elencate all’art. 5 del bando di concorso.

I vincitori avranno un iniziale periodo di prova di sei mesi, all’esito (positivo) del quale saranno assunti a pieno titolo.

Ecco un concorso per categorie protette, uno dei tanti ma di cui purtroppo si parla poco e che tanti non conoscono. Per ulteriori aggiornamenti, suggeriamo di consultare il sito del Comune di Genova alla pagina dedicata alla selezione.

Approfondimento

