Mangiare qualcosa di sfizioso fatto da noi è sempre una bella esperienza di gusto. Ad esempio, impastare pane e pizza in casa è una tradizione che si sta riscoprendo sempre più. Bastano pochi ingredienti e un pizzico di pazienza per preparare qualcosa di buono. Un tempo era normale in molte famiglie impastare farina e acqua oppure farina e uova per formare anche tanti tipi di pasta. Dalle tagliatelle alle orecchiette questa pasta fresca fatta in casa da nonne e mamme riscuoteva sempre un gran successo. Se si ha un po’ di tempo si può provare a farla. Ecco gli ingredienti per 4 persone per un impasto senza uova:

500 g di farina di semola di grano duro o farina 0;

250 ml di acqua;

sale.

Setacciare la farina di semola rimacinata e creare un buco nel centro. Versare un po’ d’acqua e un pizzico di sale e cominciare a lavorarla. Aggiungere poi tutta l’acqua e impastare per una decina di minuti. Formata una palla, coprirla con un canovaccio e lasciare riposare per 30 minuti. Riprendere l’impasto.

Questa pasta fresca fatta in casa senza uova si potrebbe condire in 3 modi veloci e non solo con formaggio e pomodoro

Cavatelli

Tirare un po’ di pasta e allungarla sul ripiano passando il palmo della mano. Con un coltello poi tagliare tanti cubetti e col pollice o l’indice fare un incavo. Disporre i cavatelli su un vassoio infarinato.

Caserecce

Prendere un po’ d’impasto, allungarlo e poi tagliarne dei pezzetti lunghi 5 o 6 cm. Prendere un bastoncino per gli spiedini e premerlo nel mezzo. Poi, passare il palmo sopra la pasta avanti e dietro e togliere il bastoncino di legno.

Tagliatelle

Per fare le tagliatelle senza uova, dividere l’impasto in quattro parti, stendere ognuna col mattarello e poi arrotolare la sfoglia e tagliare le tagliatelle.

Ora passiamo a 3 condimenti veloci per un primo piatto di successo:

gorgonzola e noci: in un pentolino mettere del gorgonzola a pezzetti e fare sciogliere con una goccia d’acqua o di latte. Tritare una manciata di noci, tostarle velocemente in padella e aggiungerle al formaggio per condire la pasta;

panna al limone: riscaldare della panna, aggiungere del grana e la scorza grattugiata di un limone;

funghi e pomodoro: tritare i funghi, saltarli in padella con olio, uno spicchio d’aglio e del prezzemolo, aggiungere della passata di pomodoro e un pizzico di sale.