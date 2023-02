Non più di 25 euro per la spesa di 5 giorni, ecco come diventare formichine e risparmiare mangiando bene

Abbinare salute e risparmio non è facile, è necessario essere organizzati e avere le idee chiare. Ecco alcune indicazioni utili da usare al supermercato per cucinare ricette compatibili con la nostra dieta.

Se decidiamo di risparmiare sulla spesa possiamo aiutare il bilancio settimanale e trovarci senza difficoltà alla fine del mese. Cucinare con poche calorie ci aiuterà. Partiamo dalle colazioni.

Con 7 euro compriamo fiocchi d’avena, mandorle bianche, semi di chia e 5 pere. Tritiamo i fiocchi d’avena per tutti e 5 i giorni. La preparazione della colazione prevede i fiocchi d’avena tritati aggiunti a una pera frullata con l’acqua da cuocere per pochi minuti. Al composto vanno uniti i semi di chia tritati. I semi di chia contengono omega 3 in abbondanza e ci servono per tenere bassi trigliceridi e colesterolo, per nutrire il cervello, combattere i radicali liberi e per proteggere l’apparato respiratorio. Ma soprattutto sono importanti per la nostra dieta. Aggiungiamo una manciata di mandorle tritate e otterremo il nostro porridge che ci farà cominciare alla grande le giornate.

Sempre attenti a non far salire il conto

Non più di 25 euro per la spesa settimanale, è possibile con un po’ di impegno e fantasia. Spendiamo 9 euro per comprare 2 pezzi di zucca, cavolo nero, patate, piselli, cavolfiore e 1 pelato. Con i rimanenti 9 euro compriamo 1 peperone, 2 zucchine, 1 melanzana, un porro, un pacco di pasta, il riso, i ceci e i fagioli fino ad arrivare alla somma di 25 euro.

Prepariamo 2 primi con la pasta. Possiamo pensare al cavolfiore cotto al vapore con la crema di ceci e sale per il primo giorno e ai ceci frullati con un peperone cotto in padella per il secondo. Sono piatti sostanziosi e ricchi di nutrienti. Due piatti da preparare con il riso prevedono l’utilizzo della zucca cotta in padella per un pranzo molto delicato. Possiamo preparare il secondo piatto con le melanzane cotte in padella e un sugo di fagioli che cuoceremo in modi differenti a seconda del nostro gusto. Può essere più o meno piccante oppure arricchito di spezie come curcuma e curry a seconda di quanto troviamo in dispensa. Il quinto piatto sarà una vellutata di cavolo nero e patate a cui aggiungeremo un cucchiaio di olio.

Non più di 25 euro di budget senza rinunciare al gusto delle cene

Con la spesa che abbiamo fatto, siamo in grado di preparare 5 cene molto gustose. Ricicliamo il sugo di fagioli per cucinare un piatto di pasta se a pranzo abbiamo mangiato la vellutata. Se abbiamo della farina possiamo fare in casa le orecchiette e mangiare la pasta fresca invece che confezionata.

Altre 2 cene molto facili e veloci che contengono poche calorie saranno il risotto con piselli e zucchine e la vellutata di patate e porro. Aggiungiamo l’olio e il sale a seconda delle preferenze. La quinta cena sarà una pasta con i ceci e i fagioli rimasti che possiamo condire con olio ed erbe come rosmarino e timo. Nella tradizione italiana sono tanti i piatti cosiddetti poveri che però sono ricchi di gusto e si sposano con la dieta che abbiamo deciso di seguire. Controllare le calorie è importante e se questo ci permette di risparmiare avremmo ottenuto 2 obiettivi con poco sforzo.