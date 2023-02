La città più piccola del Mondo sarebbe un borgo vicino all’Italia: ecco qual è e dove si trova

Chi ama viaggiare potrebbe essere affascinato dall’idea di conoscere luoghi che hanno peculiarità che li rendono speciali. A partire, ad esempio, da numeri che in qualche modo danno loro una evidente unicità. Un esempio è sicuramente rappresentato da quello che sarebbe la città meno estesa del Mondo. Ecco qualche informazione.

Di borghi da vedere in Italia e in Europa se ne può stilare una lista davvero lunga.

C’è, però, una località che in base ai dati di cui si è a conoscenza ha davvero caratteristiche difficili da eguagliare. Anche perché si tratta di parametri oggettivi.

La città più piccola del Mondo: ecco dove sarebbe

Si trova nel cuore dell’Istria e non è lontana dal confine italiano. Si chiama Colmo, Hum in croato. Molti la definiscono “la città più piccola del Mondo”.

Questa definizione nasce, infatti, non solo dal fatto che avrebbe meno di 30 abitanti. Ad esprimere in maniera più evidente la sua unicità sono anche altri particolari. Un esempio? Il suo tessuto urbano è composto solo da due vicoli. Ma c’è anche altro.

Perché l’uso del condizionale

La si può considerare una vera e propria piccola bomboniera, circondata da mura e con all’interno una chiesa romanica e altre tracce del passato. Ha un solo portale d’ingresso.

Si trova, inoltre, in una zona collinare. A dare ulteriormente idea delle sue dimensioni contenute ci sono le misure: sarebbero di 100 metri in lunghezza e 30 in larghezza. Considerati questi numeri, è quasi superfluo sottolineare come basti davvero poco tempo per conoscere Colmo.

Visitarla darà, inoltre la possibilità di vivere l’esperienza di un viaggio all’indietro nel tempo. Come spesso accade quando visita un borgo medievale.

Non è così lontana dall’Italia

Partendo da Trieste, secondo le indicazioni riportate da Google Maps, sarebbe sufficiente guidare per circa un’ora e raggiungere Colmo. Chi si trovasse, perciò, in quelle zone potrebbe tranquillamente pensare di fare un salto in questa località.

Luogo da scoprire o andare in vacanza: c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire

Chi ha una naturale predisposizione per il viaggio e per la scoperta di nuovo luoghi non sarà indifferente a destinazioni con caratteristiche uniche. E le ha sicuramente un luogo che ha la definizione di città più piccola del Mondo. Una connotazione che potrebbe attrarre quanti vanno alla costante ricerca di nuove mete da esplorare. In Italia e, ovviamente, anche oltre i confini nazionali.

Che si tratti di borghi, grandi città o luoghi di grande bellezza naturale, c’è sempre qualcosa di nuovo che merita di essere visitata.