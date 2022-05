Anche questo 2022 si avvicina al primo giro di boa e tanti iniziano a fare dei primi timidi bilanci. Per alcuni questi primi mesi dell’anno sono stati un vero e proprio percorso ad ostacoli, mentre per altri possiamo parlare di calma piatta.

Ci sono alcuni segni zodiacali, però, che, nei prossimi giorni, vivranno momenti davvero positivi sotto diversi punti di vista. Le stelle, infatti, in continuo movimento, stanno preparando per loro delle vere sorprese. Da metà maggio piovono soldi e fortuna incredibile su due segni zodiacali baciati dalla fortuna e dagli astri. Oltre a questi, a festeggiare, potranno essere anche Toro e Cancro.

Scopriamo nel dettaglio cosa succederà.

Uno scomodo Mercurio non scombinerà troppo i piani

Prima di scendere nei particolari è necessario fare una precisazione e parlare del pianeta Mercurio. In particolare di Mercurio retrogrado.

Cosa significa?

L’espressione riguarda il moto del pianeta che, visto dalla Terra, sembra apparentemente tornare indietro. Per gli antichi, ma non solo, anche per gli esperti di astrologia, questo è solitamente portatore di sventura. Questo assetto, che è soltanto apparente almeno per la scienza, si presenta di solito “soltanto” 3 volte l’anno.

Tuttavia, se non fossero bastati i due anni piuttosto particolari che ci stiamo lasciando alle spalle, nel 2022 questo accadrà ben 4 volte. Una di queste fasi prenderà il via proprio il 10 maggio per concludersi il 2 di giugno. Per molti questo significa piccole grandi sfortune quotidiane. La buona notizia è che, alcuni segni, ne risentiranno meno di altri ed è proprio il caso di quelli da noi nominati.

Da metà maggio piovono soldi e fortuna per Toro, Cancro e altri due fortunatissimi segni zodiacali

Toro, Cancro, Leone e Gemelli potranno dormire sonni piuttosto tranquilli. L’Ariete, che fino ad oggi ha vissuto giornate particolari ed alti e bassi in tutti i campi, potrà contare su un periodo di grande tranquillità. Ma non solo, si concluderanno degli affari importanti che porteranno interessanti entrate.

Fortuna sfacciata, invece, nel campo degli affetti per il Toro, che troverà finalmente la stabilità che tanto ama e che tanto aspettava. Non mancheranno le soddisfazioni sul lavoro.

Leone e Gemelli, entrambi molto provati da un inizio del 2022 decisamente sottotono, potranno iniziare a risalire la china. I Leone potranno togliersi dei bei sassolini dalla scarpa con qualcuno che da tempo non li fa vivere serenamente. Sarà poi il momento di fare investimenti. A fine anno potranno raccoglierne frutti abbondanti. Si prevede, infine, il rifiorire della passione per le coppie consolidate e la nascita di nuovi amori per tutti i single.

