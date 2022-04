Maggio tremendo per Capricorno, Ariete e altri 3 segni zodiacali che dovranno far attenzione a finanze e rapporti personali

Maggio nell’immaginario collettivo è visto come un mese mite, caratterizzato dalle prime assolate giornate primaverili e, anche per questo, legato alla rinascita.

Tuttavia, sotto un punto di vista strettamente astrologico, non possiamo purtroppo affermare che sarà davvero così per alcuni segni zodiacali. I pianeti in transito e le congiunzioni astrali stanno infatti componendo un disegno tutt’altro che favorevole per alcuni.

Sembrerebbe stagliarsi all’orizzonte un maggio tremendo per Capricorno, Ariete e altri “sfortunati eletti” dello zodiaco.

In particolare, altri 3 segni vivranno un mese difficoltoso, di fronte al quale dovranno tirar fuori tutta la loro resistenza e resilienza. Non mancheranno infatti conflitti, momenti di scontro e tensione nei rapporti interpersonali e problemi finanziari.

Scopriamo nel dettaglio cosa prevedono gli astri per ciascuno di questi segni. Ovviamente, si tratta di indicazioni che non devono essere raccolte come previsioni infallibili o portatrici di sfortuna.

Attenzione alle amicizie

Quello che intendiamo è che tutto è relativo, che ci piaccia o no anche l’oroscopo. Sta a ognuno di noi leggerlo in modo adeguato alle circostanze che viviamo, senza farci travolgere da ansie e timori che possono togliere lucidità.

Partiamo, dunque, dal Capricorno e dall’Ariete, che vivranno forti tensioni soprattutto nel campo dell’amicizia.

Per quanto riguarda i primi ci sono alcuni rapporti che sarà necessario rivedere perché, dietro sorrisi e pacche sulle spalle, potrebbe celarsi una certa falsità. Occhio dunque a rivelare con troppa leggerezza progetti o opinioni personali che potrebbero avere ricadute anche gravi. Sarà opportuno prestare attenzione anche alle spese superflue. Infatti maggio potrebbe essere caratterizzato da uscite inattese che potrebbero mettere un po’ in difficoltà i caparbi Capricorno.

Gli Ariete, invece, potrebbero dover far fronte a situazioni di maretta con il capo rischiando di appesantire il clima sul luogo di lavoro.

È importante dunque evitare troppe chiacchiere tra colleghi e tenere a freno la lingua. Un vizietto che spesso mette nei guai gli indomabili Ariete. Questo varrà anche nei rapporti di coppia.

Cammineranno sul filo del rasoio anche Sagittario, Aquario e Bilancia. I Sagittario potrebbero veder naufragare, seppur temporaneamente, alcuni progetti su cui facevano affidamento. Anche qui sarà bene, dunque, evitare di sperperare troppo, perché l’imprevisto è sempre dietro l’angolo.

Aquario e Bilancia potranno invece vivere più serenamente l’aspetto finanziario, dedicando invece maggior attenzione l’ambito degli affetti. Sarà il cambio di stagione, sarà l’indolenza di questi due segni in particolari circostanze, ma il rischio “azzuffata” sarà molto alto. È per questo che dovranno ricorrere a una maggior pazienza e contare fino a 10 prima di esporsi platealmente.

Per gli Aquario questo varrà maggiormente con i partner, mentre i Bilancia dovranno camminare in punta di piedi in famiglia.

