Da mangiare la sera per abbassare il colesterolo sarebbe ideale questo secondo

Il rischio di malattie cardiovascolari non è assolutamente da sottovalutare nelle scelte dei nostri stili di vita. In tale gruppo rientrano l’ischemia e l’infarto, una patologia che colpirebbe a qualunque età sebbene maggiormente tra i 50 e i 60 anni. Per prevenire le malattie cardiovascolari bisogna tenere presenti i fattori che le causano e cercare di agirvi. Tra questi rientrerebbe la pressione arteriosa elevata, o ipertensione, che avrebbe varie cause, tra cui un eccesso di colesterolo.

Quest’ultimo, infatti, si depositerebbe nelle arterie restringendole e comportando un maggiore sforzo per il cuore con conseguente aumento di pressione arteriosa. I valori del colesterolo diventerebbero preoccupanti quando il colesterolo totale, ossia quello cattivo LDL e quello buono HDL, dovesse arrivare a superare i 200 mg/dL. Un ruolo chiave nell’abbassare il colesterolo, oltre il fatto di mantenere il peso forma e il praticare attività fisica, lo giocherebbe l’alimentazione.

Rimanere leggeri a cena

In cucina, dunque, sarà opportuno selezionare con attenzione ingredienti e ricette che consentano di tenere sotto controllo il colesterolo. Cibi da evitare sarebbero quelli ricchi di grassi saturi come formaggi stagionati e insaccati. Bisognerebbe prediligere alimenti che non contengono colesterolo, quali sarebbero i legumi, ricchi di fibre. Si potrebbe preparare ad esempio a pranzo una zuppa di ceci che abbasserebbe oltre al colesterolo anche i trigliceridi. Invece da mangiare la sera per abbassare il colesterolo potremmo valutare un piatto di pesce leggero: il palombo al cartoccio con piselli.

Il palombo sarebbe un pesce senza colesterolo, povero di calorie ma ricco di proteine, nonché altamente digeribile. I piselli invece, oltre a contenere antiossidanti, in quanto legumi ricchi di fibre aiuterebbero nel controllo delle quantità di colesterolo. Naturalmente per cucinare utilizzeremo una cottura leggera e senza grassi saturi. Ci serviranno:

350 g di pesce palombo in tranci;

100 g di piselli;

timo;

rosmarino;

1 spicchio di aglio;

1 limone;

sale;

olio extravergine di oliva.

Da mangiare la sera per abbassare il colesterolo sarebbe ideale questo secondo

Come prima cosa sciacquiamo i tranci di pesce palombo sotto l’acqua e asciughiamoli. Bolliamo i piselli in acqua salata, nel caso fossero surgelati, rispettando i tempi di cottura riportati dalla confezione. In caso di piselli in scatola potremo saltare questo passaggio. Prendiamo un pezzo di carta forno e irroriamovi un filo d’olio e poggiamovi lo spicchio d’aglio. Disponiamovi all’interno della carta i tranci e i piselli, irroreremo poi un altro filo d’olio al di sopra degli stessi. Condiamo poi spremendovi il succo del limone e aggiungendo le erbe aromatiche e un po’ di sale.

Chiudiamo la carta a mo’ di caramella e disponiamola su una teglia da forno. Impostiamo il forno a 180 gradi e facciamo cuocere per una ventina di minuti. Passato il tempo di cottura saremo pronti a sfornarlo e a servirlo nei piatti per portare il secondo in tavola. Il pesce palombo con piselli è un piatto semplice, veloce ed economico, ma soprattutto è salutare senza rinunciare al gusto.

