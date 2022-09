Il latte d’asina è un prodotto ormai approvato da tempo presso i dermatologi e l’industria cosmetica, che lo utilizza come ingrediente principale di innumerevoli preparazioni. Portato alla ribalta dalle cronache dall’uso costante che ne faceva Cleopatra, regnante famosa per il suo carisma e il suo fascino, il latte d’asina si ripropone per curare la pelle delle donne della nostra epoca. I benefici del latte d’asina, dunque, hanno varcato la notte dei tempi, senza mai deludere le aspettative di un viso più fresco, idratato, luminoso.

La leggenda narra che la Regina d’Egitto, erede dell’illustre dinastia tolemaica, avesse l’abitudine di riempire un’intera vasca di questo prezioso rimedio. Vi si immergeva con tutto il corpo, consegnando così al mito e alla storia la sua pelle morbida e setosa. In seguito Plinio il Vecchio e lo stesso Ippocrate ne cantarono le virtù mediche. Come accade anche con la portentosa bava di lumaca, altro ingrediente utile ad attenuare le rughe, l’industria cosmetica non poteva che rimanere sedotta e ispirata da questo dono della natura.

I benefici del latte d’asina e perché è alleato della pelle

Poppea, la splendida moglie di Nerone e Paolina Bonaparte, sorella di Napoleone, non si sottrassero alla tentazione di utilizzare il latte d’asina nella speranza di prolungare la propria giovinezza. Nonostante la mancanza di una verità empirica che potesse comprovare i reali effetti dell’applicazione di questo speciale latte, gli effetti erano così evidenti da non lasciare spazio a dubbi.

Perché il latte d’asina attenua le rughe

Anzitutto, va detto che il latte d’asina stimola la produzione di collagene, che è una delle componenti principali dei tessuti connettivi. Il collagene leviga e compatta la pelle, donandole un aspetto più liscio e giovane. Inoltre, aumentando il turgore e migliorando la consistenza generale della pelle, svolge una potente azione riempitiva e cicatrizzante, riducendo così i segni del tempo.

A chi sono consigliati i prodotti

I prodotti a base di latte d’asina, dunque, sono perfetti per le under 30. In quanto sono in grado di prevenire la formazione delle prime rughe. Inoltre, sono utili anche per l’idratazione, la protezione e la rigenerazione delle pelli più mature, magari se usati in sinergia con un buon siero all’acido ialuronico.

Altre proprietà del latte d’asina per la pelle

Un’altra proprietà del latte d’asina è sicuramente il suo potere lenitivo, che renderebbe il sapone con esso prodotto particolarmente indicato per la cura della dermatite. È un ottimo cicatrizzante con proprietà antisettiche. Esercita inoltre un’azione protettiva verso l’epidermide, grazie alle sostanze antiossidanti in esso contenute, che si esprimono in uno spiccato contrasto contro i danni causati dai radicali liberi.

