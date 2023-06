Il 2023 non passerà alla storia, almeno fino a ora, per l’andamento rialzista di questo titolo azionario. Infatti, da inizio anno le azioni De Longhi non sono state particolarmente brillanti, ma la svolta potrebbe essere vicina.

I punti di forza e di debolezza del titolo

Globalmente le azioni De Longhi presentano più punti di forza che di debolezza.

Secondo l’analisi basata sui multipli di mercato quasi tutti gli indicatori esprimono una certa sopravvalutazione per il titolo. Di particolare interesse, invece, è il rapporto tra capitalizzazione e fatturato. Per De Longhi, infatti, è relativamente basso, vale 0,82, rispetto ad altre società del settore.

Negli ultimi quattro mesi, poi, gli analisti che seguono il titolo hanno ampiamente rivisto al rialzo il prezzo obiettivo medio e il consenso. Allo stato attuale il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 30%.

Infine, ricordiamo che un importante punto di forza di De Longhi è la sua situazione finanziaria particolarmente solida.

Purtroppo, secondo le previsioni di Standard & Poor’s, le prospettive di crescita sul fatturato dell’azienda nei prossimi anni sono molto basse.

Da inizio anno le azioni De Longhi non sono state particolarmente brillanti, ma la svolta potrebbe essere vicina: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo De Longhi (MIL:DLG) ha chiuso la seduta del 26 giugno a quota 19,11 €, in rialzo dell’1,00% rispetto alla seduta precedente.

Con una performance negativa per circa il 10%, le azioni De Longhi non hanno certamente brillato sul Ftse Mib. Il mese di giugno, però, potrebbe essere quello della svolta. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno smesso di scendere e iniziato un movimento rialzista che per il momento sta rimanendo confinato all’interno del trading range 18,57 € – 19,69 €.

A questo punto solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe favorire una ripresa della direzionalità.

Articoli che potrebbero essere di interesse

I 4 trucchi per ristrutturare una casa di grandi dimensioni senza spendere una fortuna

Pensioni anticipate non oltre i 63 anni e nel 2024 in arrivo vantaggi per i nati fino al 1962 dal Governo Meloni