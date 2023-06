I 4 trucchi per ristrutturare una casa di grandi dimensioni senza spendere una fortuna

Ristrutturare una casa di medie o grandi dimensioni potrebbe costare meno di quanto si pensi. Seguendo alcuni suggerimenti e idee low cost il nostro appartamento potrebbe diventare una meraviglia con una spesa minima.

Ristrutturare una casa di grandi dimensioni può sembrare un’impresa impossibile se si ha a disposizione un budget limitato. Tuttavia, con un po’ di creatività e di buon senso, è possibile dare una nuova vita alla propria abitazione senza dover spendere cifre esorbitanti. Ecco alcuni consigli pratici per ristrutturare una casa di grandi dimensioni senza spendere una fortuna.

I 4 trucchi per ristrutturare casa che difficilmente qualcuno vi rivelerà

Il primo passo per ristrutturare una casa di grandi dimensioni senza spendere una fortuna è stabilire un budget, ovvero la somma di cui si dispone per i lavori. Questo ci permetterà di avere un’idea chiara di quanto possiamo permetterci e di pianificare gli interventi in modo razionale ed efficace.

Inoltre, è bene prevedere una quota per eventuali imprevisti o spese extra che potrebbero sorgere durante la ristrutturazione.

Usare più preventivi e scegliere quello medio

Il secondo passo per ristrutturare una casa di grandi dimensioni ma non spendendo una fortuna è confrontare i preventivi di ristrutturazioni di diverse ditte. L’ideale sarebbe quello di avere almeno 3 preventivi da consultare e scegliere quello con il prezzo intermedio.

Questo ci consentirà di scegliere la soluzione più conveniente e vantaggiosa. Teniamo conto non solo del prezzo, ma anche della qualità dei materiali, della garanzia, dei tempi e delle modalità di pagamento.

Approfittare dei Bonus ristrutturazione

Il terzo trucco per ristrutturare una casa di grandi dimensioni senza spendere una fortuna è approfittare dei Bonus ristrutturazione previsti dal Governo. Nonostante la progressiva eliminazione del Superbonus al 110%, rimangono comunque alcuni incentivi per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica degli edifici.

Si tratta di agevolazioni fiscali che consentono di recuperare parte delle spese sostenute per la ristrutturazione. Il recupero può essere ottenuto sotto forma di detrazione, di sconto in fattura o cessione del credito.

Scegliere materiali low cost

Il quarto segreto dei 4 trucchi per ristrutturare è scegliere materiali low cost, ovvero a basso costo, ma di buona qualità. Si tratta di materiali che possono garantire un buon risultato estetico e funzionale senza gravare troppo sul budget. Ad esempio, si possono scegliere pavimenti in laminato o in gres porcellanato invece che in parquet o in marmo. Si può puntare su piastrelle in ceramica invece che in pietra o in vetro, infissi in PVC invece che in legno o in alluminio.

Questi trucchi possono essere sfruttati anche se si desidera mettere a reddito l’appartamento. Chi decide di investire in una seconda casa e trasformarla in una miniera d’oro attraverso la locazione, può seguire questi trucchi.