Perché i segni migliori dell’oroscopo a guadagnare soldi sono proprio questi 3? Ecco la spiegazione

Non tutti sono abili a gestire e far fruttare i propri soldi. D’altronde non siamo tutti uguali. E poi ad alcuni, oltre alle nozioni sull’educazione finanziaria, mancano proprio il fiuto ed il sesto senso.

Non tutti credono nell’oroscopo. In molti però notano le costanti che caratterizzano i segni, e che ciascuno poi è in grado di far crescere individualmente. Un po’ come Napoleone, Federer e Obama che sono tutti segni del Leone. Allo stesso modo alcune costellazioni influenzano la capacità della gestione delle risorse, e del loro accumulo. Così ecco perché i segni migliori dell’oroscopo a guadagnare soldi sono loro e cosa li rende così familiari con il denaro.

Trasformare il metallo in Oro come Re Mida

Uno dei segni più osteggiati dell’Oroscopo è certamente lo Scorpione. Il motivo forse è che fa parte dell’ottava Casa, simbolicamente collegata con il mistero e la morte. È ovvio che molti sono titubanti rispetto a questioni così occulte. Eppure, i nati sotto questo affascinante segno sono dotati di almeno due ottime qualità che risultano utilissime negli investimenti e nella gestione del denaro: la prima, è che non sono solamente dotati di mente analitica per sondare il prossimo con criterio e giudizio; ma applicano la stessa severità soprattutto nei confronti di sé stessi.

Per questo motivo, riescono a mantenersi razionali e distaccati, oltre a riuscire a comprendere quali sono i propri limiti. Inoltre, sono in grado di applicare fantasia e creatività a ciò che hanno a disposizione. Per questo, sono definiti gli alchimisti dello zodiaco. Se hanno comuni metalli, possono trasformarlo in oro.

Hanno una dote innata per far crescere il proprio patrimonio anche i figli del segno dell’Ariete. È questo il segno della primavera e della prosperità. A partire dall’equinozio, che presiede il 21 marzo, la natura vede i germogli tornare a crescere per fare frutti. Non è un caso che il Pianeta dominante sia Marte e che il segno sia fortemente connesso con il viso: occhi, cervello, e mascella sono essenziali per vedere, razionalizzare ed interiorizzare. Intellettualmente è un segno molto attivo, che riesce mirabilmente a collegare l’ostinazione ed un effluvio di energie fuori dal comune. Il problema semmai è pretendere troppo da sé stessi e dagli altri. Il rischio è tirare troppo la corda. La loro gestione economica è incentrata sulla ricerca di accumulo di rendite passive. Non sono avidi nella gestione del denaro, ma tendenzialmente razionali.

Perché i segni migliori dell’oroscopo a guadagnare soldi sono loro, e cosa li rende così familiari con il denaro

L’ultimo segno dotato di un sesto senso non comune per rimpinguare il forziere di euro e dollari è quello dell’Aquario. Il rapporto contrastato con Urano porta due qualità: sono analitici e abitudinari. Chi crede che i risultati si ottengano per miracolo o all’improvviso o è molto fortunato, oppure non conosce quanto impegno ci voglia per raggiungere l’indipendenza e la serenità economica. Costanza e razionalità sono due armi a disposizione dell’Aquario in grado di fargli raggiungere, anche fosse nel lungo termine, i propri obiettivi.

