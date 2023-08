Che fine ha fatto il patrimonio di Robert De Niro dopo il matrimonio: film girati contro la sua volontà e portafoglio immobiliare

L’attore ha conosciuto Grace Hightower nel 1987 quando lei lavorava come cameriera nel ristorante Mr. Chow. Si sono sposati nel 1997 e si sono separati 2 anni dopo. Lei nel frattempo è diventata un’attrice. Nel 2004 hanno rinnovato i voti e la loro unione è durata fino al periodo della pandemia. Poi la rottura definitiva.

Carta di credito da 375 mila dollari, casa lussuosa da 5 milioni di dollari e reddito annuo di 1 milione di dollari. Questo il tenore di vita della signora De Niro durante il matrimonio con l’attore che nel periodo della crisi mondiale pandemica avrebbe rischiato la bancarotta a causa delle spese folli della moglie. Acquisti incauti preferiti, i vestiti di Stella McCartney e i gioielli costosi. L’avvocato di Robert De Niro ha dichiarato che lui è stato costretto a lavorare 12 ore al giorno per 6 giorni a settimana. L’avvocato di Grace Hightower ha dichiarato che lei pretendeva 500 milioni di dollari cioè la metà del patrimonio di De Niro.

I siti specializzati dicono che nella sua carriera l’attore italoamericano abbia guadagnato 500 milioni di dollari ma si sbagliano. Secondo le affermazioni dell’avvocato della Hightower, il patrimonio di De Niro sarebbe di 1 miliardo di dollari. Ma ora che fine ha fatto il patrimonio del’attore?

Si poteva fare diversamente

Non si può stare tranquilli neanche quando il tuo nome è Robert De Niro. Molti si chiedono che fine ha fatto il patrimonio dell’attore. A salvarlo è stato il giudice Matthew Cooper che ha sancito la fine dell’unione con la moglie dopo 21 anni tribolati. Non si conoscono i dettagli, ma il giudice ha detto a entrambi di non lamentarsi. Sarebbero rimasti più ricchi della maggior parte delle persone viventi anche dopo la separazione. De Niro intanto ha dovuto pagare 6,4 milioni di dollari al fisco per rimettersi in pari.

La carriera del Toro Scatenato è leggendaria, eppure in tarda età è stato costretto a lavorare per forza per non finire sul lastrico. I film di Nonno Scatenato hanno avuto successo di pubblico ma non sono considerate pellicole degne dell’attore. Nel film The Comedian sono stati spesi 15 milioni di dollari e ne sono stati guadagnati solo 1,7. Anche il ruolo nel film The Joker sarebbe stato accettato più per il compenso che non per la voglia di farlo realmente.

Che fine ha fatto il patrimonio dell’attore di Taxi Driver? È salvo per miracolo

Taxi Driver, Il Cacciatore, C’era una volta in America, Gli Intoccabili, Quei bravi ragazzi, hanno creato un mito. Il finale di carriera meritava di più anche se rimanere all’altezza era un’impresa quasi disperata. Oggi Robert De Niro vive a New York e fa le vacanze in Italia. Qualche anno fa infatti ha ricevuto il passaporto italiano e quindi per lui non esistono barriere o confini.

Proprietario di un attico in cima al Greenwich Hotel, che in parte gli appartiene, l’unità sarebbe grande 6.800 metri quadrati gestiti dall’architetto giapponese Tatsuro Miki. L’appartamento vicino a Central Park del valore di 23 milioni di dollari è andato a fuoco nel 2012. Nella piccola cittadina di Gardiner De Niro possiede una tenuta di 78 acri con casa di 2.222. metri quadrati comprata nel 1997 per 1,5 milioni di dollari. Il padre inoltre gli ha lasciato una casa sulla spiaggia di Montauk, tenuta da 1,5 acri e 2.278 metri quadrati con terrazza di 740 metri quadrati. Nel 1990 De Niro ha aperto il Tribeca Grill e dagli anni 2000 è co-proprietario del ristorante Nobu.