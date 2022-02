Da circa un anno le azioni Leonardo sono bloccate all’interno di un ampio trading range. Quali sono i livelli da monitorare?

Leonardo è un ottimo titolo dalle enormi potenzialità che più volte abbiamo messo in evidenza tra quelli che potrebbero dare grosse soddisfazioni ai propri azionisti. Recentemente abbiamo pubblicato un report nel quale nel lungo periodo si indicava 13,5 euro come un probabile punto di approdo di questo titolo molto sottovalutato.

Oggi vogliamo, invece, occuparci della situazione nel breve/medio periodo.

Una qualunque analisi, però, non può essere sviluppata correttamente se non si tiene in debito conto il fatto che da circa un anno le azioni Leonardo sono bloccate all’interno di un ampio trading range. Come si vede dal grafico, infatti, tutti i movimenti a partire da marzo 2021 a oggi sono stati contenuti all’interno dell’intervallo 5,95 euro – 7,12 euro. La rottura di uno di questi due livelli in chiusura settimanale potrebbe dare una forte direzionalità alle quotazioni. Andiamo ad analizzare, quindi, i due possibili scenari.

Una chiusura settimanale superiore a 7,12 euro (I obiettivo di prezzo) farebbe scattare un’accelerazione con obiettivo in area 8,484 euro (II obiettivo di prezzo). La rottura di questo livello, poi, aprirebbe le porte a un ulteriore rialzo fino al III obiettivo di prezzo in area 9,848.

Al ribasso, invece, una chiusura settimanale inferiore a 5,95 euro (I obiettivo di prezzo) spingerebbe le quotazioni verso il II obiettivo di prezzo in area 4,52 euro. La massima estensione al ribasso, poi, si trova in area 3 euro.

Da notare che proprio alla chiusura del 18 febbraio c’è stato un segnale rialzista dello Swing Indicator. Possiamo, quindi, dire che lo scenario rialzista ha qualche probabilità in più di concretizzarsi.

Secondo i 16 analisti che si occupano del titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 35% circa.

Time frame settimanale