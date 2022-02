In questo periodo sono molte le persone a lamentare gonfiore addominale o problemi di digestione. Questo accade perché spesso, nei mesi invernali, si tende un po’ ad esagerare con le abbuffate e gli snack fuori pasto.

Dopo il periodo natalizio è difficile tornare all’alimentazione bilanciata di tutti i giorni. Delle volte ci vogliono mesi per riabituarsi a porzioni normali e non esagerare nei pasti. Un po’ di sano detox per depurarsi è quello che ci vuole per tornare a regime. Non solo per perdere peso, ma anche per liberarsi di quei piccoli fastidi come la cattiva digestione o la flatulenza. Per non parlare della ritenzione idrica che magari è peggiorata.

Un buon modo per bere più acqua e avere il giusto apporto di liquidi è ricorrere alle tisane. Combinando poi alcuni ingredienti naturali si potrebbero anche ottenere benefici per la salute. Risolvendo almeno in parte alcuni di questi fastidi che ci stanno accompagnando da mesi.

Le bacche di ginepro valgono oro se aggiunte a questa tisana drenante fatta in casa che aiuterebbe a ridurre anche la flatulenza

Di tisane drenanti che promettono miracoli ce ne sono molte in giro. È vero che alcuni ingredienti naturali aiuterebbero l’equilibrio nell’organismo, ma purtroppo per noi non esistono scorciatoie o elisir miracolosi, bisogna sempre averlo in mente.

Detto questo, non significa però che con gli ingredienti giusti non si possano avere dei benefici. Ad esempio, utilizzando la cannella potremmo migliorare la digestione e liberarci della flatulenza.

La vera rivelazione sono proprio le bacche di ginepro. Come riportato dall’Istituto Humanitas avrebbero proprietà diuretiche e sarebbero in grado di combattere anche eventuali infezioni urinarie. Tra le altre proprietà avrebbero anche la capacità di migliorare tutto il processo digestivo. Quindi lenire il mal di stomaco, ridurre il gonfiore intestinale e la dispepsia.

Ingredienti per 100 gr di preparato

10 g di radice di zenzero;

10 g di chiodi di garofano;

e 10 g di bacche di ginepro;

20 g di bastoncini di cannella;

20 g di scorzette d’arancia;

30 g di foglie di melissa.

Questo mix di erbe possiamo conservarlo in dispensa in un contenitore a chiusura ermetica. Ogni volta che avremo voglia di gustarci una buona e utile tisana lo avremo sempre a portata di mano.

Procedimento

Mettiamo a bollire 250 ml di acqua in un pentolino e successivamente aggiungiamo un cucchiaio di questa miscela. Facciamo sobbollire il decotto a fiamma bassa per circa 7 minuti. Spegniamo il fornello e lasciamo in infusione per altri 15 minuti prima di filtrarlo e gustarcelo.

Quindi, le bacche di ginepro valgono oro se utilizzate in tisane e infusi. In ogni caso è bene ricordare che le tisane non hanno proprietà miracolose. Per perdere peso o ridurre la cellulite meglio rivolgersi ad uno specialista in nutrizione per stabilire una dieta equilibrata.

