Se non ci si lascia condizionare dalle false rotture al rialzo o al ribasso, ci si rende conto che da mesi ormai le quotazioni del Ftse Mib sono ferme. C’è, infatti, ancora incertezza sul Ftse Mib che alterna sedute al rialzo con sedute al ribasso. Sono questi i periodi migliori per perdere tanti soldi in Borsa. Il susseguirsi di falsi segnali, infatti, è il principale motivo per cui gli investitori tendono ad accumulare perdite nel loro portafoglio azionario. Poiché non si può mai avere la certezza che il peggio sia alle spalle, possiamo individuare i livelli oltre i quali le probabilità che la fase laterale sia alle spalle siano molto elevate.

Ancora incertezza sul Ftse Mib che alterna sedute al rialzo con sedute al ribasso: quando finirà questa fase laterale? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 22 settembre invariato rispetto alla seduta precedente a quota 28.624. La settimana ha chiuso al ribasso dell’1,47%.

Time frame giornaliero

Guardando il susseguirsi delle barre giornaliere ci si rende conto che, a parte micro-movimenti direzionali, le quotazioni si stanno muovendo all’interno di un ampio canale delimitato dai livelli 28.070 e 29.500. Solo a questo punto ci potrebbero essere buone probabilità che la fase laterale sia alle spalle.

Nel caso in cui ci si muova al rialzo lo scenario più probabile è quello indicato in figura dalla linea tratteggiata. Al ribasso, invece, lo scenario più probabile è quello indicato dalla linea continua.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma gli indicatori incominciano a volgere al ribasso. Questa è la conseguenza dei vari tentativi falliti di superare l’ostacolo in area 29.233. Le quotazioni, quindi, sono bloccate all’interno del trading range 27.350 – 29.233. Solo la rottura di uno di questi livelli potrebbe dare direzionalità al Ftse Mib Future.

In figura è mostrato lo scenario rialzista più probabile.

