Riutilizziamo le lenticchie avanzate a Capodanno con 2 semplici ricette pronte in meno di 30 minuti

Le lenticchie non possono proprio mancare la notte di Capodanno. Per questo ne prepariamo sempre tantissime. Purtroppo, però, ne avanzano sempre e dopo averne mangiate durante le feste, potremmo essere stanchi delle normali ricette. Proviamo questi due piatti alternativi che le riutilizzano, per continuare a mangiarle senza odiarle.

Per il cenone di Capodanno, una bella pentola di lenticchie non manca mai. Infatti, questo legume è uno dei simboli della notte di San Silvestro. Dobbiamo ringraziare i Romani se abbiamo la buona abitudine di consumare lenticchie a Capodanno. Avevano, infatti, la tradizione di regalare una borsa di cuoio con all’interno questo legume. Si sperava che, durante il nuovo anno, le lenticchie si trasformassero in denaro.

Per questo motivo, durante il cenone dell’ultimo dell’anno non mancano mai. Ma è proprio per le grandi quantità che cuciniamo che ne avanziamo sempre un po’. Dopo averle mangiate con il cotechino, potremmo poi, da domani, aver voglia di riutilizzarle in modo differente. Ci sono tantissime ricette con cui riciclare le lenticchie di Capodanno. Scopriamone alcune.

Riutilizziamo le lenticchie avanzate a Capodanno grazie a questa ricetta amata da grandi e piccini

La prima ricetta è davvero una delizia che piacerà sia ai grandi che ai piccini. Si tratta delle lasagne con le lenticchie, un ottimo metodo per mangiare più verdura senza rinunciare al gusto. Prepariamo un soffritto con carota, sedano e cipolla e facciamolo dorare nell’olio. Aggiungiamo poi 500 grammi di lenticchie e uno spicchio di aglio. Facciamo cuocere per qualche minuto mescolando.

Mettiamo anche sale e pepe e 3 cucchiai di sugo di pomodoro. Quindi mettiamo uno strato di lasagne, poi uno di sugo di lenticchie, della besciamella e una mozzarella tagliata a fettine. Successivamente mettiamo un altro strato di lasagne e copriamo di nuovo con gli altri ingredienti. Finiamo con uno strato di sugo. Infine, aggiungiamo del formaggio grattugiato e inforniamo a 180 gradi per 30 minuti.

Abbiniamo le lenticchie alla ricotta per questa delizia da provare

Riutilizziamo le lenticchie avanzate a Capodanno in un’altra ricetta assolutamente da provare, ovvero la torta salata con lenticchie e ricotta. Prendiamo del porro e delle carote, laviamoli e affettiamoli. Poi facciamoli rosolare in una padella con dell’olio extravergine di oliva. Aggiungiamo le lenticchie e facciamo cuocere per qualche minuto, aggiungendo del sale e qualche foglia di alloro. Togliamo poi l’alloro e aggiungiamo la ricotta, amalgamando tutti gli ingredienti. Mettiamo all’interno anche un uovo e del pangrattato, mescolando ancora fino ad ottenere un composto omogeneo.

Mettiamo un rotolo di pasta sfoglia all’interno di una teglia tonda o rettangolare e bucherelliamo il fondo. Versiamo il ripieno e livelliamo, in modo che la superficie sia liscia. Rivoltiamo i bordi e inforniamo a 180 gradi per circa 30 minuti. Controlliamo di tanto in tanto, poiché la pasta dovrà essere dorata. Serviamo, preferibilmente a temperatura ambiente, poiché il gusto sarà ancora più buono. Le lenticchie avanzate, inoltre, possono essere utilizzate come ingrediente per sughi. Per esempio, riso e lenticchie o tagliatelle e lenticchie. In questo modo potremmo finire completamente tutte le rimanenze, avanzate dalle feste natalizie.