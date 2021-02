La bocca, in particolare i denti, è una parte molto delicata e importante del corpo umano. Qui i problemi di salute, sono frequenti nella maggior parte della popolazione, maschile e femminile.

Molti per spendere meno nella cura dei denti adottano soluzioni alternative. Ma sono veramente convenienti? Occorre fare attenzione a volere risparmiare a tutti i costi col dentista anche se alcune soluzioni possono essere convenienti. Ecco perché.

I denti mettono il budget familiare a dura prova

Tutti desiderano una bella dentatura, sana, avere denti bianchi per un sorriso smagliante. Ma è la fortuna di pochi, di pochissimi. I problemi all’arcata dentale, possono essere di natura genetica. Possono derivare da cattiva alimentazione e scarsa igiene (carie). Posso essere causati da cattive abitudini, come quella del fumo.

Per tutti questi problemi quasi tutti ricorrono al dentista, che è una delle spese straordinarie che più incide sul budget di una famiglia. Gli appuntamenti col dentista, spesso creano dolore fisico, ma anche al portafoglio. Ovvio che la tentazione sia quella si cercare una strada per risparmiare.

E qui, suggerendo due possibilità, vogliamo anche mettere in guardia su soluzioni economiche ma avventate. Dal dentista si va fondamentalmente per risolvere due tipi di problemi, uno legato alla salute (carie, gengivite, ponti, ecc.), uno legato all’estetica (pulizia dei denti e sbiancamento).

Per il primo caso, una delle soluzioni che vanno per la maggiore e fanno risparmiare, è quella di recarsi in paesi vicini all’Italia. In questi stati le cure dentistiche sono economicamente molto convenienti.

Ma, a parità di bravura e professionalità con i dentisti nazionali, occorre riflettere su un aspetto prima di andare da un dentista estero. È veramente conveniente? Ricordiamoci che nella spesa occorre mettere in conto viaggio e permanenza in loco, quindi albergo. Inoltre, se una volta tornati in Italia, si ha un problema legato all’intervento, a chi ci rivolgiamo? Torniamo dal dentista estero?

Le soluzioni convenienti per interventi di routine

Altra cosa è lo sbiancamento dei denti, la pulizia dentale o la cura di una semplice carie. Sono interventi semplici e di routine. In questo caso si possono seguire due strade per spendere meno. La prima è quella di farsi fare più preventivi da professionisti e scegliere quello più conveniente.

La seconda strada è quella di affidarsi a catene di dentisti che offrono prezzi scontatissimi, o acquistare dei coupon su internet. Soluzione che può portare a risparmiare fino al 70%, ma che ci sentiamo di consigliare solo in caso d’interventi banali e non invasivi.

