Il pesce è, per molti, il piatto delle vacanze. Se è vero che nella dieta di ognuno di noi dovrebbe essere inserito settimanalmente, è altresì vero che per molti questo non accade. Tuttavia, quando si è al mare, anche chi non lo consuma abitualmente, decide di farlo con una certa costanza.

Come se mangiarlo nel luogo vicino a dove è stato pescato gli desse una marcia in più o un sapore diverso. I piatti che vanno per la maggiore sono la frittura e il polpo, così come cozze e pesce azzurro. Poi, chiaramente, dipende dal posto in cui si decide di trascorrere le proprie vacanze.

Tuttavia, anche rimanendo a casa, non è detto che non si possa cucinare lo stesso, magari per il classico pranzo di Ferragosto o per una sfiziosa cena. Il giorno 15, che ci si trovi al mare, in montagna, al lago o a casa, bisogna comunque trascorrerlo in modo diverso. Una festa in compagnia.

Oggi proporremo una ricetta di chiara matrice mediterranea. Arriva direttamente dal Nord Africa, in particolare dalla Tunisia. Descriveremo come cucinare il polpo con delle spezie che lo rendano davvero gustoso e speciale. Ecco gli ingredienti per prepararlo alla Hammamet:

800 grammi di polpo;

una costa di sedano;

una cipolla;

uno spicchio d’aglio;

5 pomodori;

2 peperoncini;

una bustina di zafferano;

10 foglie di basilico;

olio extravergine d’oliva;

sale;

prezzemolo.

Cucinare il polpo con una ricetta sfiziosa e una spezia saporita

Iniziamo la preparazione pulendo il mollusco in maniera accurata. Eliminando occhi e becco e frollando bene la carne. Quindi mettiamolo in una pentola capiente con un pizzico di sale grosso. Copriamo con un coperchio fino a quando bollirà. Da quel momento, calcoliamo circa un’ulteriore ora e mezza di cottura.

Lasciamo raffreddare il polpo nella sua acqua, quindi andiamo a scolarlo e, successivamente, a tagliarlo a pezzetti. Nel mentre, facciamo un soffritto con olio, aglio, sedano e cipolla tritati in una padella antiaderente. A questi andremo ad aggiungere i peperoncini, prima di versare i pomodori tagliati a pezzotti. Per ultimo andremo a spolverare il tutto con lo zafferano.

Il polpo all’Hammamet, un piatto che unisce tutti i sapori del mediterraneo

Lasciamo cuocere il condimento per una decina di minuti, prima di aggiungere il polpo. Amalgamiamo bene, continuando a girare, di tanto in tanto, per circa un quarto d’ora. Dopodiché, spegniamo la fiamma, aggiungiamo le foglie di prezzemolo e di basilico spezzettate a mano e il piatto sarà pronto.

Ecco, dunque, come cucinare il polpo con una ricetta sfiziosa di origine tunisina. Potremmo correggerla leggermente, mettendo del vino bianco nel momento in cui uniremo il mollusco al condimento. Un piatto speciale per un’occasione speciale come solo Ferragosto sa essere. Chiudendo poi il tutto con un dessert al cucchiaio di grandissima qualità, da lasciare a bocca aperta.

