Per la maggior parte degli italiani, agosto è il mese delle ferie estive. Tuttavia, molte persone dovranno ancora aspettare fino a settembre per partire. Per ingannare l’attesa delle tanto desiderate vacanze, può essere utile concedersi una gita fuori porta. Che sia in giornata o per un fine settimana, partire è sempre una buona idea. Milano è una città splendida e dalle mille sorprese. Tuttavia, tanti la snobbano perché la ritengono una città cara, ma in realtà ci sono molte cose da fare anche senza spendere un euro. In questo agosto così caldo, è opportuno cercare una meta che possa darci un po’ di sollievo. Dobbiamo sapere che vicino a Milano ci sono 2 destinazioni incantevoli da visitare che ci permetteranno di vedere luoghi splendidi senza soffrire il caldo.

2 posti freschi vicino Milano per una giornata o weekend stupendi

A meno di 2 ore da Milano, in provincia di Sondrio, sorge la Val Masino. Situata nel cuore della Valtellina, questa destinazione è perfetta per chi desidera allontanarsi dal gran caldo cittadino ed immergersi nella natura. Qui troveremo montagne verdi, cascate e qualche splendido lago, che rendono il paesaggio della Val Masino davvero stupendo. Non perdiamoci un’escursione nella Val di Mello, una riserva naturale incontaminata in cui respirare aria fresca e pulita. Qui potremo ammirare delle vere e proprie piscine naturali come il Bidet della Contessa, un lago cristallino in cui si specchiano le montagne circostanti. Lungo il percorso ci sono molte baite e rifugi in cui poter fare una sosta e gustare i piatti tipici della Valtellina.

Angera

Ad appena un’ora da Milano, c’è uno splendido borgo sul Lago Maggiore chiamato Angera. Si trova in provincia di Varese sulla sponda lombarda del lago ed è un luogo che ci permette di trovare refrigerio lontani dalla città. Il simbolo della città è la Rocca Borromea che domina il lago e l’intero paese. La Rocca ospita al suo interno il Museo della Bambola e del Giocattolo, fondato nel 1988. Tra le mura della rocca c’è un immenso giardino medievale che merita una visita. Fiori, piante e frutti profumatissimi crescono qui arricchendo un paesaggio già meraviglioso. Visitare la Rocca di Angera è possibile al costo di 13 euro a persona.

Non è tutto: ad Angera possiamo partire alla scoperta di passeggiate e percorsi naturalistici da fare anche in compagnia di famiglia e amici. Oltre alla classica e suggestiva passeggiata sul lungolago, possiamo scoprire il Sentiero delle Erbe che è un magnifico percorso botanico. In alternativa, scegliamo l’Anello di San Quirico. Questa passeggiata lunga circa 7 chilometri ci permette di immergerci tra i boschi e i vigneti regalandoci una splendida vista sul lago. Sono questi i 2 posti freschi vicino Milano da visitare in un caldo giorno d’agosto per prendersi una pausa dello stress cittadino.

